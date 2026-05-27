FAMOSOS

João Guilherme revela o verdadeiro motivo de sua ausência no aniversário da sobrinha Maria Alice

Ator justificou ausência na celebração de cinco anos da filha de Zé Felipe e Virgínia Fonseca

Kamila Macedo

Publicado em 27 de maio de 2026 às 15:47

João Guilherme não foi convidado para aniversário de 5 anos da sobrinha, Maria Alice Crédito: Reprodução

João Guilherme explicou o motivo de não ter comparecido à comemoração de cinco anos da sobrinha Maria Alice, filha mais velha de seu irmão Zé Felipe com a influenciadora Virgínia Fonseca. O ator não recebeu o convite para a festa de aniversário, que ocorreu na última segunda-feira (25), em Goiânia, e teve como tema o universo da Disney.

O artista revelou a informação durante o desfile de inverno 2026 da Mondepars, marca de Sasha Meneghel, realizado em São Paulo nesta quarta-feira (27). Ao ser questionado sobre a ausência na celebração, João Gui não hesitou ao responder: “Não fui convidado”.

Ele não foi o único nome ausente na comemoração. Leonardo, pai de Zé Felipe e avô da criança, não compareceu ao evento, embora sua esposa, Poliana Rocha, tenha marcado presença. Os irmãos Pedro Leonardo e Jéssica Beatriz também não foram à festa.

Os membros conhecidos da família Costa que prestigiaram a celebração foram Monyque Isabella e Matheus Vargas, ambos irmãos de Zé Felipe.

A festa de cinco anos de Maria Alice buscou reproduzir, nos mínimos detalhes, a experiência dos parques e das animações da Disney. O espaço contou com elementos clássicos para tornar a atmosfera mais lúdica, incluindo o Mickey e sua turma, imagens das princesas nas paredes do salão e os personagens de “Divertida Mente” no palco dos shows.

Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe 1 de 18

Além disso, a estrutura apresentou espaços temáticos, como um bar que simulava a “Terra do Nunca”, com a presença de Peter Pan, Sininho e Capitão Gancho. Para trazer a estética de inverno ao setor de sorvetes, o longa escolhido foi “Frozen”, enquanto o cão Slink, de “Toy Story”, inspirou a área de cachorros-quentes para os convidados.