FAMÍLIA REUNIDA

Lore Improta mostra encontro de Liz com irmão recém-nascido

Esposa de Léo Santana mostrou primeiro registro da primogênita ao lado do irmão mais novo

Felipe Sena

Publicado em 27 de maio de 2026 às 16:39

Levi é o segundo filho de Lore Improta e Léo Santana Crédito: Reprodução | Instagram

Um dia após o nascimento de Levi, filho de Lore Improta e Léo Santana, a dançarina mostrou a reação da primogênita, Liz, de 4 anos, ao ver o irmão, pela primeira vez.

Lore, assim como Léo, compartilhou a primeira foto dos filhos juntos. “Olha quem chegou por aqui: a irmã mais velha”, escreveu a influenciadora no registro em que Liz exibia um sorriso.

Levi nasceu nesta terça-feira (26), às 8h20, em Salvador, após um parto de cesariana, mas passa bem. "Mais de 15 horas de trabalho de parto.Depois vou explicar o que teve com calma. Estou entendendo a dinâmica de uma cesárea. Tive Liz de parto normal, mas Levi terminou tendo que ser uma cesárea. Depois eu conto o que aconteceu para vocês, mas estamos todos bem", disse ela.

Nascimento de Levi 1 de 11

Liz ao lado do imão Levi Crédito: Reprodução | Instagram