Lore Improta mostra encontro de Liz com irmão recém-nascido

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Felipe Sena
Publicado em 27 de maio de 2026 às 16:39
Um dia após o nascimento de Levi, filho de Lore Improta e Léo Santana, a dançarina mostrou a reação da primogênita, Liz, de 4 anos, ao ver o irmão, pela primeira vez.
Lore, assim como Léo, compartilhou a primeira foto dos filhos juntos. “Olha quem chegou por aqui: a irmã mais velha”, escreveu a influenciadora no registro em que Liz exibia um sorriso.
Levi nasceu nesta terça-feira (26), às 8h20, em Salvador, após um parto de cesariana, mas passa bem. "Mais de 15 horas de trabalho de parto.Depois vou explicar o que teve com calma. Estou entendendo a dinâmica de uma cesárea. Tive Liz de parto normal, mas Levi terminou tendo que ser uma cesárea. Depois eu conto o que aconteceu para vocês, mas estamos todos bem", disse ela.
Nascimento de Levi
"Entre sorrisos, contrações, danças, dores, bola de pilates, choros, música e ansiedade, ver Lore no ápice da sua força para a chegada do nosso filho me faz lembrar do porquê eu a admiro tanto. E eu precisava falar sobre isso. Precisava falar o quanto eu sei que foi importante para ela me ver presente, lado a lado, em cada segundo que antecedeu e no momento exato da chegada do nosso filho", escreveu Léo Santana nas redes sociais.