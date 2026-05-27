ANIVERSÁRIO

Sandy mostra filho de 11 anos pela primeira vez e surpreende; veja foto

Cantora não mostra rosto do filho desde o nascimento

Felipe Sena

Publicado em 27 de maio de 2026 às 17:41

Sandy compartilhou registros com o filho Crédito: Reprodução | Instagram

A cantora Sandy surpreendeu ao mostrar o filho pela primeira vez através das redes sociais. Desde o nascimento, a cantora preferiu não exibir fotos de Theo, que completou 11 anos.

A artista publicou dois registros do filho em que um deles aparece e o parabenizou pelo aniversário. “Hoje é o aniversário do maior amor da minha vida. São 11 anos de muito amor, muitos desafios e dúvidas (filho deveria vir com manual, rs.), muitas alegrias, descobertas, sonhos, realizações, frustrações, lágrimas de preocupação, de tristeza, de emoção, de culpa, de orgulho, de êxtase, de gratidão… São tantos tipos de emoção”, escreveu.

Lucas Lima e Sandy 1 de 12

“Criar filho e vê-lo se desenvolver é como ver todo um universo em expansão. É assistir de perto o milagre da vida. E é a coisa mais linda que pode existir na minha.

Theo Crédito: Reprodução | Instagram

Theo Crédito: Reprodução | Instagram

Feliz 11, meu pequeno gigante! Que tudo que te espera nesse mundo seja pra te transformar num cara massa, realizado, confiante, saudável – física, mental e emocionalmente. Te amo com cada pedacinho meu ♥️”, completou.