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Sandy mostra filho de 11 anos pela primeira vez e surpreende; veja foto

Cantora não mostra rosto do filho desde o nascimento

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 27 de maio de 2026 às 17:41

Sandy compartilhou registros com o filho
Sandy compartilhou registros com o filho Crédito: Reprodução | Instagram

A cantora Sandy surpreendeu ao mostrar o filho pela primeira vez através das redes sociais. Desde o nascimento, a cantora preferiu não exibir fotos de Theo, que completou 11 anos.

A artista publicou dois registros do filho em que um deles aparece e o parabenizou pelo aniversário. “Hoje é o aniversário do maior amor da minha vida. São 11 anos de muito amor, muitos desafios e dúvidas (filho deveria vir com manual, rs.), muitas alegrias, descobertas, sonhos, realizações, frustrações, lágrimas de preocupação, de tristeza, de emoção, de culpa, de orgulho, de êxtase, de gratidão… São tantos tipos de emoção”, escreveu.

Lucas Lima e Sandy

Lucas Lima com o filho que tem com Sandy por Reprodução/Instagram
Lucas Lima e Sandy por Reprodução/Instagram
Lucas Lima e Sandy por Reprodução/Instagram
Lucas Lima celebra 43 anos com Sandy, amigos e nova companhia por Reprodução/Instagram
Nas redes sociais, Sandy compartilhou registros da viagem que está fazendo nos Estados Unidos com os pais e o ex-marido, Lucas Lima por Reprodução/ Redes sociais
Sandy e Lucas Lima estão viajando juntos em Orlando por Reprodução/Instagram
Sandy e Lucas Lima viajarão para cumprir compromissos com turnê na Europa por divulgação
Lucas Lima e Sandy cantaram 'Areia', juntos, no Altas Horas por Divulgação
Sandy e Lucas Lima estavam juntos há 24 anos por Divulgação
Sandy e Lucas fizeram tatuagem juntos por Redes sociais
Os artistas Lucas Lima e Sandy se separam após 24 anos de realacionamento por divulgação
Lucas Lima e Sandy em viagem na França para visitar a EuroDisney por reprodução instagram
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Lucas Lima com o filho que tem com Sandy por Reprodução/Instagram

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“Criar filho e vê-lo se desenvolver é como ver todo um universo em expansão. É assistir de perto o milagre da vida. E é a coisa mais linda que pode existir na minha.

Theo
Theo Crédito: Reprodução | Instagram
Theo
Theo Crédito: Reprodução | Instagram

Feliz 11, meu pequeno gigante! Que tudo que te espera nesse mundo seja pra te transformar num cara massa, realizado, confiante, saudável – física, mental e emocionalmente. Te amo com cada pedacinho meu ♥️”, completou.

Theo
Theo quando era criança Crédito: Reprodução | Instagram

Tags:

Sandy Lucas Lima

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