VÃO VOLTAR?

Virginia reage a rumores de volta com Zé Felipe: ‘Se for da vontade de Deus’

Influenciadora e cantor sertanejo compartilharam vários momentos juntos no aniversário da filha

Felipe Sena

Publicado em 27 de maio de 2026 às 17:21

Virginia e Zé Felipe no aniversário de Maria Alice, que completou 5 anos Crédito: Reprodução | Instagram

A última aparição pública de Virginia e Zé Felipe no aniversário da filha, Maria Alice, de 5 anos, alimentou rumores de seguidores e fãs de que o ex-casal teria reatado. No entanto, os dois não confirmaram a informação.

Na noite desta terça-feira (26), após os boatos, a influenciadora publicou uma oração. "Deus te guiou para ler isso. Veja Provérbios 19:21. Se for da vontade de Deus, vai acontecer, e nada poderá impedir. Tenha paciência - Deus tem um plano, e ele é bom. Não deixe o excesso de pensamentos roubar a sua paz. Apenas ore, confie n'Ele e entregue tudo. Deus vai resolver essa situação que está te preocupando. Um dia você vai olhar para trás e perceber que Ele esteve trabalhando o tempo todo", diz oração publicada pela influenciadora.

Zé Felipe cantou música 'Só Tem Eu' para Virginia 1 de 9

Virginia fez a primeira aparição com o ex, após término da influenciadora com o jogador Vini Jr., que aconteceu há menos de dez dias. Em vídeos publicado nas redes sociais, a dona da WePink e Zé Felipe apareceram curtindo a festa de 5 anos da primogênita juntos. Os dois, inclusive, chegaram e foram embora da comemoração no mesmo carro.