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Virginia reage a rumores de volta com Zé Felipe: ‘Se for da vontade de Deus’

Influenciadora e cantor sertanejo compartilharam vários momentos juntos no aniversário da filha

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 27 de maio de 2026 às 17:21

Virginia e Zé Felipe no aniversário de Maria Alice, que completou 5 anos
Virginia e Zé Felipe no aniversário de Maria Alice, que completou 5 anos Crédito: Reprodução | Instagram

A última aparição pública de Virginia e Zé Felipe no aniversário da filha, Maria Alice, de 5 anos, alimentou rumores de seguidores e fãs de que o ex-casal teria reatado. No entanto, os dois não confirmaram a informação.

Na noite desta terça-feira (26), após os boatos, a influenciadora publicou uma oração. "Deus te guiou para ler isso. Veja Provérbios 19:21. Se for da vontade de Deus, vai acontecer, e nada poderá impedir. Tenha paciência - Deus tem um plano, e ele é bom. Não deixe o excesso de pensamentos roubar a sua paz. Apenas ore, confie n'Ele e entregue tudo. Deus vai resolver essa situação que está te preocupando. Um dia você vai olhar para trás e perceber que Ele esteve trabalhando o tempo todo", diz oração publicada pela influenciadora.

Zé Felipe cantou música 'Só Tem Eu' para Virginia

Virginia Fonseca e Zé Felipe no clipe de 'Só Tem Eu', em 2020, no início do namoro, e com os filhos em 2026 por Reprodução
Virginia Fonseca e Zé Felipe no clipe de 'Só Tem Eu', em 2020, no início do namoro por Reprodução
Virginia Fonseca e Zé Felipe no clipe de 'Só Tem Eu', em 2020, no início do namoro por Reprodução
Ao lado de Virginia, Zé Felipe canta música romântica escrita pra ela por Reprodução
Virginia Fonseca e Zé Felipe no clipe de 'Só Tem Eu', em 2020, no início do namoro, e em 2026 por Reprodução
Virginia Fonseca e Zé Felipe no clipe de 'Só Tem Eu', em 2020, no início do namoro por Reprodução
Virginia Fonseca e Zé Felipe no clipe de 'Só Tem Eu', em 2020, no início do namoro por Reprodução
Ao lado de Virginia, Zé Felipe canta música romântica escrita pra ela por Reprodução
Ao lado de Virginia, Zé Felipe canta música romântica escrita pra ela por Reprodução
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Virginia Fonseca e Zé Felipe no clipe de 'Só Tem Eu', em 2020, no início do namoro, e com os filhos em 2026 por Reprodução

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Virginia fez a primeira aparição com o ex, após término da influenciadora com o jogador Vini Jr., que aconteceu há menos de dez dias. Em vídeos publicado nas redes sociais, a dona da WePink e Zé Felipe apareceram curtindo a festa de 5 anos da primogênita juntos. Os dois, inclusive, chegaram e foram embora da comemoração no mesmo carro.

No final da festa, Zé Felipe cantou “Só Tem Eu”, música que fez em homenagem à Virginia. A influenciadora subiu ao palco e chegou a apontar ao ex-marido no trecho: “Só você não percebeu que só tem eu”, arrancando uma risada do cantor. Os dois fizeram várias fotos com os filhos, cantaram os parabéns para a pequena lado a lado e viram os fogos de artifício juntos.

Tags:

zé Felipe Virginia

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