COMEMORAÇÃO

Com queima de fogos e Mickey Mouse: Virgínia e Zé Felipe se inspiram na Disney para megafesta de Maria Alice

Celebrada de forma antecipada, a festa de cinco anos da primogênita reuniu o ex-casal em Goiânia nesta segunda-feira (25)

Kamila Macedo

Publicado em 25 de maio de 2026 às 21:20

Virgínia Fonseca e Zé Felipe dão festão de aniversário para Maria Alice com tema Disney Crédito: Reprodução/Instagram

Maria Alice está completando cinco anos e seus pais, Virgínia Fonseca e Zé Felipe, não economizaram na hora de comemorar o aniversário da primogênita. A festa ocorreu nesta segunda-feira (25) e a decoração buscou reproduzir, nos mínimos detalhes, a experiência de vivenciar os parques e as animações da Disney.

Pensada minuciosamente para retratar a temática mágica dos parques, a decoração é assinada por Tana Lobo. O evento aconteceu na Casa VF, em Goiânia, que é um dos negócios de Virgínia.

O espaço contou com elementos clássicos para aprimorar a atmosfera da Disney e deixá-la mais lúdica, incluindo o Mickey e sua turma, fotos das princesas nas paredes do salão de festas e as emoções do filme “Divertida Mente” no palco dos shows. Além disso, havia espaços temáticos, como um bar que simula a famosa “Terra do Nunca” com os personagens Peter Pan, Sininho e Capitão Gancho. Para trazer a estética de inverno ao setor de sorvetes, o escolhido foi o filme “Frozen”. Já o cachorro de Toy Story, Slink, inspirou a área de hot-dogs para os convidados.

Maria Alice comemora aniversário com festão na temática "Disney" 1 de 17

Virgínia e Zé Felipe, que anunciaram o divórcio em maio de 2025, se reuniram novamente para celebrar de forma antecipada o aniversário da filha em uma festança. De acordo com Virgínia, a celebração foi adiantada em cinco dias devido às agendas dos envolvidos, já que Maria Alice faz aniversário no próximo sábado, dia 30 de maio.

E falando em Maria Alice, a pequena aproveitou o tema para se vestir como Minnie Mouse, e seus irmãos a acompanharam: enquanto Maria Flor estava de Margarida, José Leonardo usou um traje de Mickey Mouse.

Entre as opções de lembrancinhas, havia pelúcias personalizadas do Mickey, Minnie, Stitch e Pateta. Também estavam disponíveis mantas da Disney, copos personalizados e até uma lembrancinha interativa, na qual era possível montar o Mickey da sua preferência.

Para alegrar a noite, a escolha das atrações ficou a cargo de shows ao vivo com Henry Freitas, Léo Foguete e a dupla Matheus e Kauan. A comemoração também contou com o DJ Jhon.

Pensando no público infantil, o evento reuniu apresentações de animações, além de outras atrações e brinquedos infláveis. Também foi realizada uma queima de fogos de artifício com o vermelho como cor predominante.