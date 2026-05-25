FAMÍLIA REAL

Quinze anos após casamento real, fatia de bolo de Kate Middleton e príncipe William vai à leilão

Item preservado da cerimônia de 2011 será vendido junto a convite oficial e cartas manuscritas pela princesa

Kamila Macedo

Publicado em 25 de maio de 2026 às 19:55

Kate Middletone e Princípe William Crédito: Reprodução | Instagram

Este ano faz 15 anos desde que Kate Middleton e o príncipe William se casaram em uma cerimônia religiosa, no dia 29 de abril de 2011, que atraiu olhares de todo o mundo. Uma lembrança deste dia, uma fatia preservada do bolo do casamento, será leiloada no Reino Unido a partir desta quinta-feira (28).

A venda será realizada pela casa de leilões Forum Auctions. De acordo com o jornal O Globo, o valor do doce pode alcançar um lance de até 1,5 mil libras, cerca de R$ 10,1 mil na cotação atual.

O sabor do bolo é fruto de uma tradicional receita britânica, que inclui frutas secas e infusão de conhaque. A embalagem é um capricho à parte: o doce vem envolto em um papel protetor dentro de uma lata de metal com detalhes dourados em fundo neutro, trazendo os nomes do duque e da duquesa de Cambridge, além da data do casamento.

Já a descrição do item o define como uma “fatia preservada do bolo de casamento do príncipe William e Kate Middleton, bolo embrulhado em papel dentro de borda protetora de cartão (ligeiramente rasgada nos cantos) e com cartão impresso do Duque e da Duquesa de Cambridge, acondicionado em uma lata ilustrada em creme e dourado especialmente encomendada

Princípe William 1 de 7

Segundo o jornal The Mirror, os lances iniciais começam em 700 libras, o que equivale a R$ 4,7 mil na cotação atual.

E o bolo não vem sozinho. Além do doce, quem adquiri-lo receberá itens pessoais ligados ao casamento e à rotina de Kate e William. Entre os objetos que acompanham a fatia, estão o convite oficial do casamento, um folheto da ocasião e dois cartões manuscritos, que têm Kate Middleton como remetente e Julia Kavanagh, amiga próxima da duquesa, como destinatária.

Uma das mensagens com a caligrafia de Kate vem em nome de seu filho mais velho, o príncipe George, agradecendo por um presente de aniversário recebido em 2017, quando ele estava completando quatro anos.

"Muito obrigada pelo meu presente de aniversário incrível. Adorei o T-Rex enorme e o deixo do lado de fora do meu quarto para ficar de guarda… Com amor, George”, tem escrito no cartão.