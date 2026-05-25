LUTO

Tadeu Schmidt recebe mensagens de apoio de ex-BBBs após anunciar morte da mãe

Perda ocorre pouco mais de um mês após o falecimento do ex-jogador Oscar Schmidt, irmão do apresentador

Kamila Macedo

Publicado em 25 de maio de 2026 às 17:19

Tadeu Schmidt lamenta morte da mãe aos 92 anos Crédito: Reprodução/Instagram

Janira Schmidt, mãe de Tadeu Schmidt, faleceu aos 92 anos. A notícia foi anunciada pelo apresentador nesta segunda-feira (25), pouco mais de um mês após a confirmação da morte do ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, irmão de Tadeu e filho de Janira.

Na publicação em que Tadeu faz uma homenagem a Dona Janira, os comentários ficaram repletos de mensagens de apoio dos seguidores para o apresentador do Big Brother Brasil.

Ex-BBBs também se manifestaram a respeito da perda de Schmidt, que enfrenta o luto por um parente próximo pela segunda vez este ano.

"Um abraço apertado em você. Sinto muito", lamentou Maxiane, que participou da recente edição exibida do reality show. "Meus sentimentos! Que Deus conforte o coração de toda família", comentou Laís Caldas, participante do BBB 22.

Milena Moreira, vice-campeã do BBB 26, também fez uma declaração para o apresentador: "Meus sentimentos que Deus a receba de braços abertos e conforte seu coração e de seus familiares, se sinta abraçado. Força Tadeu, orarei por vocês", comentou Milena.

Tadeu Schmidt e Janira Schmidt 1 de 13

No post de despedida, Tadeu Schmidt aparece em um carrossel de fotos ao lado da mãe, incluindo registros de quando era criança e ao lado dos irmãos, Oscar e Luiz Felipe. Na legenda, ele agradeceu pelos momentos, mas lamentou a partida: “Eu tenho muita dificuldade pra aceitar que nunca mais vou te ver… O que me consola é pensar que você viveu 92 anos com tantos momentos bonitos, que criou três filhos realizados e felizes, que você viu netos e bisnetos… e que deixou uma lembrança muito forte em todos que conviveram com você. Descanse em paz, Dona Janira”.