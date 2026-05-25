Voltaram? Karoline Lima e Léo Pereira são flagrados juntos no Rio de Janeiro

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Kamila Macedo
Publicado em 25 de maio de 2026 às 18:03
Karoline Lima e Léo Pereira reacenderam os boatos de que reataram o relacionamento após serem filmados juntos nesta segunda-feira (25), na Via Ápia, na Rocinha, comunidade da Zona Sul do Rio de Janeiro.
O suposto casal, flagrado pelo atleta e gestor comercial Fabio Augusto, estava nos bastidores de uma gravação de conteúdo. Em outro registro, a influenciadora e o zagueiro do Flamengo aparecem abraçados, e a cena movimentou os internautas sobre uma possível reconciliação, mas, desta vez, de forma mais discreta.
Eles aproveitaram o momento e também posaram para fotos com o influenciador Jorge Santos. As informações são do jornal Extra.
Léo Pereira e Karoline
Karoline e Léo começaram a namorar em 2024 e anunciaram o término em setembro de 2025, mas reataram a relação três meses depois, em dezembro do mesmo ano. O namoro chegou ao fim oficialmente em janeiro de 2026, com o anúncio feito nas redes sociais.
Mesmo sem a confirmação da volta, os próximos meses prometem agitação para os fãs do ex-casal. Léo Pereira foi convocado para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo deste ano, e Karoline também tem presença garantida na competição mundial que ocorre nos países norte-americanos, após ser confirmada como repórter da Rede Ronaldo.