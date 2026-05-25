Thiago Leifert defende contratação de Virginia na Globo e aponta machismo

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Felipe Sena
Publicado em 25 de maio de 2026 às 18:43
O apresentador Thiago Leifert fez uma transmissão ao vivo e saiu em defesa de Virginia Fonseca para cobrir a Copa do Mundo pela Globo no Domingão com Huck.
Na ocasião, Thiago Leifert apontou machismo na fala de uma pessoa por ir contra a escolha da influenciadora para estar no programa das tardes de domingo.
Virginia
“Com mulher é muito machão, né?Machista no ar, ninguém fala. Agora diz que uma mulher adulta não consegue concatenar duas frases e silêncio. Aí o machismo não existe mais. Muito machão com mulher”, acrescentou.
O ex-apresentador do Big Brother Brasil explicou sobre o papel de Virginia com o entretenimento e que a influenciadora não fará parte do jornal. “Ela vai fazer entretenimento, frufu, culinária e o entorno do estádio. Ela é uma repórter especial do Domingão com Huck, como o Padre Fábio de Melo já foi, nunca ninguém falou nada”, destacou.