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Thiago Leifert defende contratação de Virginia na Globo e aponta machismo

Apresentador explicou ainda o papel da influenciadora na emissora

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 25 de maio de 2026 às 18:43

Tiago Leifert defendeu Virginia nas redes sociais
Tiago Leifert defendeu Virginia nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

O apresentador Thiago Leifert fez uma transmissão ao vivo e saiu em defesa de Virginia Fonseca para cobrir a Copa do Mundo pela Globo no Domingão com Huck.

Na ocasião, Thiago Leifert apontou machismo na fala de uma pessoa por ir contra a escolha da influenciadora para estar no programa das tardes de domingo.

Virginia

Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia exibiu presentão nas redes por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia e o pai por Reprodução
Virgínia e o pai por Reprodução
Virgínia e o pai por Reprodução
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca hospedada em apartamento da sócia em SP por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca hospedada em apartamento da sócia em SP por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia comanda atração no SBT por Lourival Ribeiro/SBT
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
Virgínia por Reprodução
Virginia Fonseca na CPI das Bets por Lula Marques/Agência Brasil
Lucas Guedez visita filha de Virginia no hospital por Reprodução / Redes Sociais
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia é apontada como a substituta de Paolla liveira a por Reprodução/ Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia Fonseca após passeio de bicicleta por Reprodução
Virginia Fonseca por Reprodução
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Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram

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“Com mulher é muito machão, né?Machista no ar, ninguém fala. Agora diz que uma mulher adulta não consegue concatenar duas frases e silêncio. Aí o machismo não existe mais. Muito machão com mulher”, acrescentou.

O ex-apresentador do Big Brother Brasil explicou sobre o papel de Virginia com o entretenimento e que a influenciadora não fará parte do jornal. “Ela vai fazer entretenimento, frufu, culinária e o entorno do estádio. Ela é uma repórter especial do Domingão com Huck, como o Padre Fábio de Melo já foi, nunca ninguém falou nada”, destacou.

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Virginia Tiago Leifert

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