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Virgínia Fonseca confirma presença na Copa do Mundo como repórter do Domingão com Huck

Influenciadora vai cobrir os bastidores do torneio mundial nos países da América do Norte

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 21 de maio de 2026 às 16:46

Virginia terá quadro na Globo durante a Copa do Mundo
Virginia terá quadro na Globo durante a Copa do Mundo Crédito: Reprodução

Virgínia Fonseca confirmou por meio das redes sociais, nesta quinta-feira (21), que será repórter do programa "Domingão com Huck", da TV Globo, durante a Copa do Mundo de 2026.

Diretamente dos países que sediarão as partidas deste ano – México, Canadá e Estados Unidos –, a influenciadora revelou que mostrará os bastidores da competição mundial enquanto acompanha os jogos da Seleção Brasileira.

Além disso, de acordo com a publicação compartilhada por Virgínia, o quadro promete mostrar a empresária passeando pelas cidades e explorando o lado do entretenimento, com dicas de compras, restaurantes e, até mesmo, os famosos “perrengues chiques” que acontecem nas viagens.

“Toda honra e glória a Deus. 2026 é nosso e o hexa vem”, celebrou Virgínia no Instagram ao confirmar sua presença na atração.

Virginia Fonseca

Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca mostrou presente de Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca no Santiago Bernabeu, em Madri por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca no Santiago Bernabeu, em Madri por Reprodução/Instagram
Virginia estava incomodada com região do glúteo por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca no Leilão Galácticos, promovido por Ronaldo Fenômeno e Celina Locks por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca no Leilão Galácticos, promovido por Ronaldo Fenômeno e Celina Locks por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca no Leilão Galácticos, promovido por Ronaldo Fenômeno e Celina Locks por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca no Leilão Galácticos, promovido por Ronaldo Fenômeno e Celina Locks por Reprodução/Instagram
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Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram

A confirmação acontece dias após a influenciadora anunciar o término com o atacante Vini Jr., que foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para jogar pelo Brasil. O fim do relacionamento foi rodeado por polêmicas que envolvem até uma suposta traição por parte do jogador.

A partida que abre a Copa do Mundo de 2026 acontece no dia 11 de junho, no Estádio Azteca, no México. A seleção mexicana disputará o jogo de abertura contra a África do Sul.

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Tags:

Globo Domingão com Huck Futebol Virginia Fonseca Copa do Mundo 2026

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