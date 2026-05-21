Virgínia Fonseca confirma presença na Copa do Mundo como repórter do Domingão com Huck

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Kamila Macedo
Publicado em 21 de maio de 2026 às 16:46
Virgínia Fonseca confirmou por meio das redes sociais, nesta quinta-feira (21), que será repórter do programa "Domingão com Huck", da TV Globo, durante a Copa do Mundo de 2026.
Diretamente dos países que sediarão as partidas deste ano – México, Canadá e Estados Unidos –, a influenciadora revelou que mostrará os bastidores da competição mundial enquanto acompanha os jogos da Seleção Brasileira.
Além disso, de acordo com a publicação compartilhada por Virgínia, o quadro promete mostrar a empresária passeando pelas cidades e explorando o lado do entretenimento, com dicas de compras, restaurantes e, até mesmo, os famosos “perrengues chiques” que acontecem nas viagens.
“Toda honra e glória a Deus. 2026 é nosso e o hexa vem”, celebrou Virgínia no Instagram ao confirmar sua presença na atração.
Virginia Fonseca
A confirmação acontece dias após a influenciadora anunciar o término com o atacante Vini Jr., que foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para jogar pelo Brasil. O fim do relacionamento foi rodeado por polêmicas que envolvem até uma suposta traição por parte do jogador.
A partida que abre a Copa do Mundo de 2026 acontece no dia 11 de junho, no Estádio Azteca, no México. A seleção mexicana disputará o jogo de abertura contra a África do Sul.