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Virgínia Fonseca confirma presença na Copa do Mundo como repórter do Domingão com Huck

Influenciadora vai cobrir os bastidores do torneio mundial nos países da América do Norte

Kamila Macedo

Publicado em 21 de maio de 2026 às 16:46

Virginia terá quadro na Globo durante a Copa do Mundo Crédito: Reprodução

Virgínia Fonseca confirmou por meio das redes sociais, nesta quinta-feira (21), que será repórter do programa "Domingão com Huck", da TV Globo, durante a Copa do Mundo de 2026.

Diretamente dos países que sediarão as partidas deste ano – México, Canadá e Estados Unidos –, a influenciadora revelou que mostrará os bastidores da competição mundial enquanto acompanha os jogos da Seleção Brasileira.

Além disso, de acordo com a publicação compartilhada por Virgínia, o quadro promete mostrar a empresária passeando pelas cidades e explorando o lado do entretenimento, com dicas de compras, restaurantes e, até mesmo, os famosos “perrengues chiques” que acontecem nas viagens.

“Toda honra e glória a Deus. 2026 é nosso e o hexa vem”, celebrou Virgínia no Instagram ao confirmar sua presença na atração.

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A confirmação acontece dias após a influenciadora anunciar o término com o atacante Vini Jr., que foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para jogar pelo Brasil. O fim do relacionamento foi rodeado por polêmicas que envolvem até uma suposta traição por parte do jogador.