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Henrique Fogaça, jurado do MasterChef é casado com engenheira 18 anos mais jovem pai de menina com síndrome rara

Chef de cozinha tem relação muito próxima e presente com a família e os filhos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 21 de maio de 2026 às 17:11

Henrique Fogaça se emociona ao falar da família
Henrique Fogaça se emociona ao falar da família Crédito: Reprodução | Instagram

Fora da TV, Henrique Fogaça é conhecido pelo seu perfil exigente no “MasterChef Brasil”. No entanto, longe dos holofotes, o cozinheiro costuma ser afetuoso com a família e os filhos, especialmente a primogênita, Olívia, que enfrenta uma condição neurológica rara.

Com a volta do reality show culinário da Band, a vida pessoal dos chefes passaram a movimentar as redes sociais. Com 51 anos, Henrique Fogaça é casado com a engenheira química Carine Ludvic, de 33, desde fevereiro de 2018. Os dois se conheceram em julho de 2015, cerca de seis meses após o fim do casamento do chef com a psicanalista Fernanda Corvo, mãe de seus dois filhos: Olívia e João, ambos de 18 anos de idade.

Henrique Fogaça e a família

Henrique Fogaça, a esposa e os filhos por Reprodução | Instagram
Henrique Fogaça, a esposa e os filhos por Reprodução | Instagram
Henrique Fogaça, a esposa e os filhos por Reprodução | Instagram
Henrique Fogaça, a esposa e os filhos por Reprodução | Instagram
Henrique Fogaça, a esposa e os filhos por Reprodução | Instagram
Henrique Fogaça, a esposa e os filhos por Reprodução | Instagram
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Henrique Fogaça, a esposa e os filhos por Reprodução | Instagram

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Hoje Carine administra um estúdio de beleza voltado para cabelos femininos em São Paulo e costuma compartilhar declarações apaixonadas ao esposo nas redes sociais.“Você é o marido que sempre sonhei e pedi a Deus. Você é um orgulho e um exemplo de homem e marido. Sou uma mulher de muita sorte em ter você ao meu lado nessa jornada chamada vida", escreveu em uma publicação.

Os dois começaram o relacionamento de maneira despretensiosa. Carine disse em entrevista à revista Claudia que conheceu Fogaça em um motoclube frequentado pelo chef. A engenheira acompanhava os fãs do chef e não tinha pretensão de se relacionar com ele.

“Não tinha pretensão alguma. Achei-o mais baixo do que aparentava na TV”, brincou. Após o primeiro beijo que Fogaça deu em Carine, o romance começou discretamente.

No entanto, o relacionamento passou por uma crise em 2019, e os dois chegaram a se separar. A distância, contudo, durou apenas duas semanas.

Além de Olívia e João, Fogaça é pai de Maria Letícia, de 10 anos. A relação entre Fogaça e Olívia é emocionante, já compartilhada pelo chef.

Olívia nasceu de uma síndrome neurológica rara que nunca teve diagnóstico conclusivo. ELa não fala, usa cadeira de rodas e se alimenta por sonda.

Em entrevista à revista GQ Brasil em 2022, Fogaça descreveu a conexão entre os dois: “Temos uma comunicação silenciosa, já que ela não fala, mas sei o que está sentindo. Aqui, é só amor e aprendizado".

Na época, o chef contou que Olívia enfrentava convulsões frequentes e longos períodos de internação desde bebê.

A vida de Olívia mudou após o início do tratamento com óleo de canabidiol (CBD), substância derivada da cannabis medicinal. A melhora fez o chef se tornar um dos principais defensores públicos do uso medicinal do CBD no Brasil.

Ao lado da ativista Francis Mayry, Henrique passou a trabalhar na criação do Instituto Olivia, iniciativa voltada para ampliar o acesso ao tratamento com canabidiol para famílias vulneráveis.

Tags:

Henrique Fogaça Masterchef Brasil

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