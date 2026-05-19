ENTREVISTA EXCLUSIVA

Quem é Gabriela Peixoto? Ginecologista baiana troca plantões pela cozinha no MasterChef Brasil 2026

Baiana da 13ª temporada do MasterChef Brasil falou ao CORREIO sobre seleção, rotina médica e paixão pela cozinha

Heider Sacramento

Publicado em 19 de maio de 2026 às 20:42

Gabriela Peixoto representa a Bahia na nova temporada do MasterChef Brasil na Band Crédito: Reprodução/Instagram

Entre plantões em maternidades, atendimentos no SAMU e madrugadas intensas na área da saúde, Gabriela Peixoto encontrou na cozinha um espaço de respiro. Agora, a ginecologista e obstetra nascida em Salvador vai viver uma realidade completamente diferente diante das câmeras da Band como uma das participantes da 13ª temporada do MasterChef Brasil.

Em entrevista exclusiva ao CORREIO, a médica contou como decidiu enfrentar o processo seletivo do reality culinário, falou sobre a emoção de entrar na famosa cozinha do programa e revelou que a paixão pela gastronomia nasceu muito antes da televisão. “A ideia de me inscrever veio do incentivo da minha família, do meu namorado e dos amigos. Eu já tinha pensado em participar em outros anos, mas não tinha coragem. Olhava o questionário e sentia que não sabia o suficiente”, contou.

Segundo Gabriela, foi justamente uma conversa com o namorado que fez com que ela mudasse de ideia e finalmente enviasse a inscrição. “Ele falou que eu era amadora, que nunca fiz curso, que tudo que sabia era por amor à cozinha e estudo próprio. Disse que eu não precisava saber tudo mesmo. Aquilo me encorajou”, relembrou.

A 13ª temporada do MasterChef Brasil estreia em 26 de maio com provas mais intensas, dinâmica reformulada e pressão ainda maior entre os competidores. Neste ano, o reality culinário da Band segue sem Ana Paula Padrão no comando e mantém Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça como jurados da competição.

Receitas feitas por Gabriela Peixoto 1 de 12

Gabriela revelou que o processo até a aprovação foi intenso. Enquanto participava das seletivas, ela também concluía a residência médica em Ginecologia e Obstetrícia. “Como todo mundo sabe, são milhares de inscritos e existe uma peneira muito grande até chegar ao programa. Foi tudo muito corrido porque eu estava dividida entre finalizar minha especialização e participar das etapas”, explicou.

Apesar da rotina puxada, ela afirma que cozinhar sempre funcionou como uma espécie de refúgio emocional. “Conciliar a rotina no SAMU e nas maternidades sempre foi cansativo, mas a cozinha era meu ambiente de cura. Era onde eu me recarregava sempre que podia”, disse.

Mesmo acostumada com situações de pressão na medicina, Gabriela admite que entrar pela primeira vez na cozinha do MasterChef foi uma experiência completamente diferente.

Gabriela Peixoto 1 de 4

“Foi indescritível. Parecia não ser real. Meu coração acelerou, eu tremia e já estava com os olhos cheios de lágrimas. Assisto ao MasterChef desde antes da versão brasileira existir. Via as edições de outros países e nunca imaginei que chegaria até aqui”, revelou.

A participante também contou que tem uma ligação afetiva com os jurados e chefs do programa. “Tenho lindas histórias e inspirações em cada um deles. Saber que eles vão provar algo feito por mim é simplesmente um sonho”, afirmou.

Ao falar sobre o que o público pode esperar dela na competição, Gabriela garante que não pretende criar personagem diante das câmeras. “Vão conhecer a Gabi que todo mundo já conhece. Sou amiga, sensível, emocionada, sonhadora, mas também muito determinada e focada. Tenho o sangue do Nordeste nas veias”, disse.

Ela ainda relembrou a trajetória da família e a força da mãe em sua formação. “Minha mãe batalhou muito para que eu chegasse onde cheguei e eu carrego essa força comigo sempre.”