'MULHERES QUE VOAM'

Ana Paula Renault emociona web com depoimento sobre mulheres em 'Quem Ama Cuida'

Ex-BBB refletiu sobre maternidade, autocuidado e pressão social após capítulo da novela das 9 da Globo

Heider Sacramento

Publicado em 19 de maio de 2026 às 23:01

Ana Paula emocionou o público com depoimento exibido após Quem Ama Cuida Crédito: Reprodução

Ana Paula Renault surpreendeu o público ao aparecer no encerramento do segundo capítulo de Quem Ama Cuida, exibido nesta terça-feira (19), na Globo. A campeã do BBB emocionou telespectadores e movimentou as redes sociais ao fazer um depoimento sensível sobre os dilemas enfrentados pelas mulheres na sociedade atual.

A participação da jornalista já vinha sendo comentada antes mesmo da novela ir ao ar, mas o discurso exibido após o capítulo rapidamente ganhou repercussão no X, antigo Twitter, pela identificação provocada entre o público feminino.

Durante o depoimento, Ana Paula falou sobre pressão social, maternidade, autocuidado e reconstrução pessoal. “As mulheres acabam esquecendo de perguntar para elas mesmas ‘o que a gente quer?’, ‘o que a gente precisa?’, ‘qual o nosso cuidado?’”, afirmou.

Cuidar de si também importa muito, não é, @anapaularenault? ❤️? E quem ama respeita isso.



Continue assistindo a mais depoimentos como esse depois dos capítulos de #QuemAmaCuida, a sua nova novela das 9. #TVGlobo pic.twitter.com/NtmhtOCrzi — TV Globo ? (@tvglobo) May 20, 2026

A ex-BBB também refletiu sobre sua trajetória pessoal e a forma como muitas mulheres acabam colocando as próprias necessidades em segundo plano. “Eu sou mulher de 44 anos, que não sou mãe, agora nem filha eu sou mais. Chegou um ponto que agora eu vou cuidar ainda mais de mim”, disse.

Em outro trecho que repercutiu fortemente nas redes sociais, Ana Paula falou sobre diferentes formas de maternar. “Têm mulheres que nasceram para maternar filhos, têm mulheres que nasceram para maternar projetos e têm mulheres que nasceram para maternar sua própria reconstrução”, declarou.

Ana Paula Renault 1 de 12

A participação emocionou internautas, que elogiaram o tom intimista do depoimento e a escolha da Globo em inserir relatos reais ligados aos temas abordados pela novela.