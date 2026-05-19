NOVELA DAS 9

Filho desaparecido de Arthur está vivo em 'Quem Ama Cuida' e volta para disputar herança

Mistério envolvendo Heitor movimenta a novela das 9 após assassinato do personagem de Antonio Fagundes

Heider Sacramento

Publicado em 19 de maio de 2026 às 21:11

Heitor reaparece vivo e movimenta disputa pela herança da família Brandão Crédito: Reprodução/TV Globo

Logo nos primeiros capítulos de Quem Ama Cuida, a ausência de Heitor já aparece como uma das feridas mais profundas da família Brandão. Filho de Arthur, personagem de Antonio Fagundes, o herdeiro é dado como desaparecido depois de sumir durante uma viagem aos Himalaias, deixando o empresário marcado pela culpa e pelo luto.

Ao longo da trama, o desaparecimento ajuda a explicar o comportamento frio e amargurado de Arthur, que se tornou um homem fechado emocionalmente após perder o filho. Mas o mistério envolvendo o personagem reserva uma reviravolta importante na novela das 9 da Globo.

Heitor, interpretado por Renato Góes, está vivo.

O personagem reaparecerá depois da morte de Arthur e terá papel central na disputa pela fortuna da família. A volta inesperada do herdeiro promete mexer diretamente com os conflitos já instalados após o assassinato do empresário, ampliando a guerra entre os Brandão.

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Descrito como um homem de espírito livre, Heitor passou anos distante da família vivendo experiências espirituais e aventuras fora do padrão tradicional dos milionários da novela. O retorno dele, porém, não ficará restrito aos embates familiares.

A chegada do personagem também terá impacto direto na vida de Adriana, protagonista vivida por Letícia Colin. Acusada injustamente pela morte de Arthur, ela verá seu caminho cruzar com o herdeiro desaparecido em meio à batalha judicial pela herança.

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Além disso, Heitor ainda entrará em um triângulo amoroso com Adriana e Pedro, personagem de Chay Suede, criando uma nova tensão afetiva nos próximos capítulos.