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Esposa de Felipe Simas passa por cirurgia de emergência após fortes dores antes de evento da Seleção

Mariana Uhlmann deixou cerimônia da convocação da Copa do Mundo às pressas após crise intensa e descobriu apendicite inflamada

Heider Sacramento

Publicado em 19 de maio de 2026 às 21:45

Mariana Uhlmann foi internada às pressas após sentir fortes dores Crédito: Reprodução

O que seria uma noite de celebração para Felipe Simas e Mariana Uhlmann terminou em susto e corrida para o hospital. O casal precisou deixar às pressas o evento oficial da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, realizado na segunda-feira (18), no Rio de Janeiro, após a influenciadora sentir fortes dores minutos antes do anúncio dos jogadores.

Mariana contou nas redes sociais que começou a passar mal pouco antes do início da cerimônia comandada por Carlo Ancelotti. Segundo ela, a situação se agravou rapidamente, obrigando Felipe Simas a levá-la imediatamente para uma unidade hospitalar. “Faltando cinco minutos pra começar eu olhei pro Fi e falei que precisava ir embora. Saí de lá carregada pelo Fi, ele assistiu no carro à convocação que tanto queria, e minha dor só aumentava”, revelou.

Inicialmente, o casal acreditava que o mal-estar poderia ser apenas uma virose. Após exames, porém, os médicos identificaram uma apendicite inflamada, quadro que exige cirurgia imediata para evitar complicações mais graves. “Viemos direto para o hospital achando que era uma virose, e descobrimos uma apendicite inflamada. Já operei e está tudo bem, graças a Deus”, completou Mariana.

Felipe Simas e família 1 de 15

A influenciadora passou pelo procedimento cirúrgico ainda durante a madrugada. Segundo ela, a recuperação evolui bem e a expectativa é de alta nos próximos dias.