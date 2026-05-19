Esposa de Felipe Simas passa por cirurgia de emergência após fortes dores antes de evento da Seleção

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Heider Sacramento
Publicado em 19 de maio de 2026 às 21:45
O que seria uma noite de celebração para Felipe Simas e Mariana Uhlmann terminou em susto e corrida para o hospital. O casal precisou deixar às pressas o evento oficial da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, realizado na segunda-feira (18), no Rio de Janeiro, após a influenciadora sentir fortes dores minutos antes do anúncio dos jogadores.
Mariana contou nas redes sociais que começou a passar mal pouco antes do início da cerimônia comandada por Carlo Ancelotti. Segundo ela, a situação se agravou rapidamente, obrigando Felipe Simas a levá-la imediatamente para uma unidade hospitalar. “Faltando cinco minutos pra começar eu olhei pro Fi e falei que precisava ir embora. Saí de lá carregada pelo Fi, ele assistiu no carro à convocação que tanto queria, e minha dor só aumentava”, revelou.
Inicialmente, o casal acreditava que o mal-estar poderia ser apenas uma virose. Após exames, porém, os médicos identificaram uma apendicite inflamada, quadro que exige cirurgia imediata para evitar complicações mais graves. “Viemos direto para o hospital achando que era uma virose, e descobrimos uma apendicite inflamada. Já operei e está tudo bem, graças a Deus”, completou Mariana.
Felipe Simas e família
A influenciadora passou pelo procedimento cirúrgico ainda durante a madrugada. Segundo ela, a recuperação evolui bem e a expectativa é de alta nos próximos dias.
O relato chamou atenção nas redes sociais pela rapidez com que o quadro se agravou. Seguidores também destacaram a atitude de Felipe Simas, que interrompeu a participação no evento para acompanhar a esposa durante toda a emergência médica.