MÚSICA

Alinne Rosa leva clima intimista à Casa da Mãe e recebe Filhos de Jorge em show no Rio Vermelho

Após estreia com ingressos esgotados, cantora volta ao palco nesta quarta-feira (20) com repertório que mistura faixas inéditas e clássicos da música brasileira

Heider Sacramento

Publicado em 19 de maio de 2026 às 20:12

Alinne Rosa recebe Filhos de Jorge em show intimista na Casa da Mãe Crédito: Divulgação

Depois de abrir a temporada com casa cheia, Alinne Rosa retorna à Casa da Mãe, no Rio Vermelho, em Salvador, nesta quarta-feira (20), para mais uma edição do projeto “Pergunte ao Rio Vermelho Quem Sou”. Desta vez, a cantora recebe a banda Filhos de Jorge para uma apresentação marcada por clima intimista, encontros musicais e releituras especiais.

O show acontece às 20h e faz parte da proposta da artista de transformar as quartas-feiras em noites mais próximas do público, apostando em um formato diferente dos grandes palcos e do Carnaval.

“Nossas quartas são para fazer música boa, com os amigos, em um clima mais próximo. Eu já cantei com os Filhos de Jorge no ensaio do Vale, e agora a gente vai cantar outros sons”, afirmou Alinne.

Alinne Rosa 1 de 9

No repertório, a cantora mistura músicas do novo álbum com versões de artistas que marcaram sua trajetória musical, como Djavan, Rita Lee, Caetano Veloso e Cazuza. A participação da banda Filhos de Jorge promete acrescentar ainda mais balanço à noite, unindo diferentes referências da música baiana em uma atmosfera mais descontraída.