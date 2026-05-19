Alinne Rosa leva clima intimista à Casa da Mãe e recebe Filhos de Jorge em show no Rio Vermelho

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Heider Sacramento
Publicado em 19 de maio de 2026 às 20:12
Depois de abrir a temporada com casa cheia, Alinne Rosa retorna à Casa da Mãe, no Rio Vermelho, em Salvador, nesta quarta-feira (20), para mais uma edição do projeto “Pergunte ao Rio Vermelho Quem Sou”. Desta vez, a cantora recebe a banda Filhos de Jorge para uma apresentação marcada por clima intimista, encontros musicais e releituras especiais.
O show acontece às 20h e faz parte da proposta da artista de transformar as quartas-feiras em noites mais próximas do público, apostando em um formato diferente dos grandes palcos e do Carnaval.
“Nossas quartas são para fazer música boa, com os amigos, em um clima mais próximo. Eu já cantei com os Filhos de Jorge no ensaio do Vale, e agora a gente vai cantar outros sons”, afirmou Alinne.
Alinne Rosa
No repertório, a cantora mistura músicas do novo álbum com versões de artistas que marcaram sua trajetória musical, como Djavan, Rita Lee, Caetano Veloso e Cazuza. A participação da banda Filhos de Jorge promete acrescentar ainda mais balanço à noite, unindo diferentes referências da música baiana em uma atmosfera mais descontraída.
Os últimos ingressos para o show seguem disponíveis na plataforma Sympla.