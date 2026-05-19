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Vídeo de Virginia beijando macaco gera comentários racistas contra Vini Jr.: ‘Voltaram?’

Publicação da influenciadora em zoológico de Dubai viralizou no X, antigo Twitter, e provocou associação preconceituosa ao jogador brasileiro

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 19 de maio de 2026 às 19:58

Associação de Vini Jr. ao vídeo de Virginia provocou acusações de racismo nas redes sociais
Associação de Vini Jr. ao vídeo de Virginia provocou acusações de racismo Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca virou assunto nas redes sociais nesta terça-feira (19) após publicar um vídeo em que aparece beijando um macaco na boca durante um passeio em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O conteúdo viralizou rapidamente no X, antigo Twitter, mas acabou tomando um rumo ainda mais polêmico após internautas associarem as imagens ao nome de Vini Jr. em comentários considerados racistas.

Nas imagens compartilhadas pela influenciadora, ela aparece interagindo com o animal em um zoológico da cidade. Incentivada por uma mulher que dizia “kisses, kisses”, Virginia deu um beijo no macaco e reagiu em tom de brincadeira. “Que pegada foi essa?”, comentou.

A repercussão nas redes, porém, rapidamente saiu do campo do humor e passou a gerar críticas. Isso porque diversos usuários começaram a citar o jogador do Real Madrid, após o término com a influenciadora, em mensagens que fizeram associação entre o atleta e o animal.

Virgínia posa com relógio luxuoso em Dubai

Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
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Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
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Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram

Entre os comentários que viralizaram estavam frases como “Pensei que tinham terminado”, “Ela tendo flashbacks”, “Voltaram?” e “Me diz qual é o término que não tem recaída gente?”. As publicações circularam amplamente em páginas de entretenimento e perfis de fofoca.

A reação gerou indignação entre internautas que apontaram racismo nas associações envolvendo Vini Jr. O jogador brasileiro se tornou símbolo da luta contra ataques racistas no futebol europeu após sofrer diversos episódios preconceituosos durante partidas na Espanha.

Virginia não comentou a repercussão negativa até o momento.

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Tags:

Virginia Vini jr.

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