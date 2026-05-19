FIM DO CASAMENTO

Ex-mulher de Matheus, dupla com Kauan, nega reconciliação após traição: ‘Não é algo simples’

Paula Aires afirmou que situação segue delicada e disse que exposição nas redes tem sido dolorosa para a família

Heider Sacramento

Publicado em 19 de maio de 2026 às 20:04

Paula Aires e Matheus Crédito: Reprodução | Instagram

Paula Aires, ex-esposa de Matheus Aleixo, da dupla com Kauan, usou as redes sociais nesta terça-feira (19) para negar rumores de uma possível reconciliação após a repercussão da traição assumida pelo sertanejo.

Em um desabafo publicado para seguidores, Paula afirmou que o casamento não foi reatado e explicou que ainda existem muitas questões delicadas envolvendo a relação.

Dupla Matheus & Kauan 1 de 7

A influenciadora disse que continua acreditando na transformação das pessoas, mas ressaltou que a situação está longe de ser simples. Segundo ela, existem problemas que precisam ser resolvidos longe da internet e da pressão pública.

Paula também comentou o impacto da exposição envolvendo o término e afirmou que sempre preservou a discrição na vida pessoal. Ela contou que toda a repercussão nas redes sociais vem sendo extremamente dolorosa, principalmente por causa dos filhos do ex-casal.

A influenciadora destacou ainda que tenta permanecer forte neste momento difícil e afirmou que prefere deixar o futuro “nas mãos de Deus”.

A crise no casamento ganhou repercussão após Matheus Aleixo admitir publicamente que traiu Paula durante a relação de 14 anos. O cantor publicou um desabafo recentemente reconhecendo erros e falando sobre “tentações”.

O caso acabou mobilizando outros nomes do sertanejo, incluindo Rodolffo, que deixou uma mensagem de apoio ao amigo nas redes sociais.

O ex-BBB relembrou que também viveu situação semelhante no passado, durante o relacionamento com Rafa Kalimann, e afirmou ter aprendido com os erros cometidos na época.