Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-mulher de Matheus, dupla com Kauan, nega reconciliação após traição: ‘Não é algo simples’

Paula Aires afirmou que situação segue delicada e disse que exposição nas redes tem sido dolorosa para a família

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 19 de maio de 2026 às 20:04

Paula Aires e Matheus
Paula Aires e Matheus Crédito: Reprodução | Instagram

Paula Aires, ex-esposa de Matheus Aleixo, da dupla com Kauan, usou as redes sociais nesta terça-feira (19) para negar rumores de uma possível reconciliação após a repercussão da traição assumida pelo sertanejo.

Em um desabafo publicado para seguidores, Paula afirmou que o casamento não foi reatado e explicou que ainda existem muitas questões delicadas envolvendo a relação.

Dupla Matheus & Kauan

undefined por Reprodução/Redes Sociais
undefined por Reprodução/Redes Sociais
undefined por Reprodução/Redes Sociais
undefined por Reprodução/Redes Sociais
undefined por Reprodução/Redes Sociais
undefined por Reprodução/Redes Sociais
undefined por Reprodução/Redes Sociais
1 de 7
undefined por Reprodução/Redes Sociais

A influenciadora disse que continua acreditando na transformação das pessoas, mas ressaltou que a situação está longe de ser simples. Segundo ela, existem problemas que precisam ser resolvidos longe da internet e da pressão pública.

Paula também comentou o impacto da exposição envolvendo o término e afirmou que sempre preservou a discrição na vida pessoal. Ela contou que toda a repercussão nas redes sociais vem sendo extremamente dolorosa, principalmente por causa dos filhos do ex-casal.

Leia mais

Imagem - Marina Sena cogita casamento com Juliano Floss, mas avisa: 'Não vou dividir bens de forma alguma'

Marina Sena cogita casamento com Juliano Floss, mas avisa: 'Não vou dividir bens de forma alguma'

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Não é o que acontece com você, mas como você reage que importa' - a reflexão de Epicteto sobre força emocional

Frase do dia do Estoicismo: 'Não é o que acontece com você, mas como você reage que importa' - a reflexão de Epicteto sobre força emocional

Imagem - O som mais alto já registrado no mundo: explosão foi ouvida a quase 5 mil km de distância e destruiu tímpanos

O som mais alto já registrado no mundo: explosão foi ouvida a quase 5 mil km de distância e destruiu tímpanos

A influenciadora destacou ainda que tenta permanecer forte neste momento difícil e afirmou que prefere deixar o futuro “nas mãos de Deus”.

A crise no casamento ganhou repercussão após Matheus Aleixo admitir publicamente que traiu Paula durante a relação de 14 anos. O cantor publicou um desabafo recentemente reconhecendo erros e falando sobre “tentações”.

O caso acabou mobilizando outros nomes do sertanejo, incluindo Rodolffo, que deixou uma mensagem de apoio ao amigo nas redes sociais.

Leia mais

Imagem - Giovanna Ewbank surpreende ao posar de topless em álbum de fotos e detalhe de luxo chama atenção

Giovanna Ewbank surpreende ao posar de topless em álbum de fotos e detalhe de luxo chama atenção

Imagem - Dancinha na pista e beijo ardente: Meghan Markle quebra protocolo e publica fotos inéditas do casamento com Harry

Dancinha na pista e beijo ardente: Meghan Markle quebra protocolo e publica fotos inéditas do casamento com Harry

Imagem - Virginia ganha  beijo na boca de macaco durante passeio em zoo de Dubai e brinca: 'Que pegada'

Virginia ganha  beijo na boca de macaco durante passeio em zoo de Dubai e brinca: 'Que pegada'

O ex-BBB relembrou que também viveu situação semelhante no passado, durante o relacionamento com Rafa Kalimann, e afirmou ter aprendido com os erros cometidos na época.

Nos comentários, muitos internautas demonstraram apoio a Paula Aires após o pronunciamento e elogiaram a postura mais reservada adotada pela influenciadora em meio à repercussão do caso.

Leia mais

Imagem - MasterChef Brasil 2026 estreia com mata-mata e provas inéditas; entenda as mudanças

MasterChef Brasil 2026 estreia com mata-mata e provas inéditas; entenda as mudanças

Imagem - Quanto custa comer nos restaurantes de Henrique Fogaça? Veja preços e endereços

Quanto custa comer nos restaurantes de Henrique Fogaça? Veja preços e endereços

Imagem - Morte, segredo e encontro inesperado marcam 'Quem Ama Cuida' nesta terça-feira (19)

Morte, segredo e encontro inesperado marcam 'Quem Ama Cuida' nesta terça-feira (19)

Mais recentes

Imagem - Cláudia Abreu aciona Justiça após vídeo criado por IA anunciar falsa morte da atriz

Cláudia Abreu aciona Justiça após vídeo criado por IA anunciar falsa morte da atriz
Imagem - Virginia surpreende com jantar exótico que vale mais de R$ 200 mil em Dubai

Virginia surpreende com jantar exótico que vale mais de R$ 200 mil em Dubai
Imagem - Ex-romances: quem já foi citada como ficante de Vini Jr.

Ex-romances: quem já foi citada como ficante de Vini Jr.