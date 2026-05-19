REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Não é o que acontece com você, mas como você reage que importa' - a reflexão de Epicteto sobre força emocional

O pensamento do filósofo estoico continua sendo compartilhado ao falar sobre frustrações, sofrimento e a maneira como cada pessoa enfrenta os próprios desafios

Fernanda Varela

Publicado em 19 de maio de 2026 às 15:43

Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo. Crédito: Reprodução

Nem sempre é possível evitar perdas, decepções ou momentos difíceis. Em muitos casos, a vida muda sem aviso, pessoas decepcionam e situações fogem completamente do esperado. A reflexão de Epicteto atravessou séculos justamente porque desloca o foco daquilo que acontece para a forma como alguém decide lidar com isso.

Um dos principais nomes do estoicismo, Epicteto defendia que sofrimento e paz emocional estavam profundamente ligados à maneira como o ser humano interpreta os acontecimentos da própria vida.

10 curiosidades sobre Epicteto 1 de 10

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por ansiedade, excesso de estímulos e desgaste emocional constante. Em muitos casos, as pessoas não sofrem apenas pelo problema em si, mas pela maneira como permanecem presas à dor, à revolta ou à tentativa de controlar aquilo que já aconteceu.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Frustrações amorosas, críticas, mudanças inesperadas, perdas financeiras ou dificuldades profissionais podem provocar reações completamente diferentes dependendo da forma como cada pessoa encara o momento.

O pensamento estoico não propõe ignorar emoções ou fingir que sofrimento não existe. A ideia central está mais ligada à capacidade de desenvolver equilíbrio emocional mesmo diante de situações difíceis.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões estoicas à inteligência emocional e à capacidade de construir resiliência em períodos de pressão psicológica.