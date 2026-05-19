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Frase do dia do Estoicismo: 'Não é o que acontece com você, mas como você reage que importa' - a reflexão de Epicteto sobre força emocional

O pensamento do filósofo estoico continua sendo compartilhado ao falar sobre frustrações, sofrimento e a maneira como cada pessoa enfrenta os próprios desafios

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de maio de 2026 às 15:43

Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo.
Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo. Crédito: Reprodução

Nem sempre é possível evitar perdas, decepções ou momentos difíceis. Em muitos casos, a vida muda sem aviso, pessoas decepcionam e situações fogem completamente do esperado. A reflexão de Epicteto atravessou séculos justamente porque desloca o foco daquilo que acontece para a forma como alguém decide lidar com isso.

Um dos principais nomes do estoicismo, Epicteto defendia que sofrimento e paz emocional estavam profundamente ligados à maneira como o ser humano interpreta os acontecimentos da própria vida.

10 curiosidades sobre Epicteto

Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução
Filósofos estoicos Ancient statue depicting the Stoic Greek philosopher Epictetus por Reprodução
Epicteto acreditava que tentar controlar os outros gera sofrimento desnecessário. por Reprodução
Suas reflexões falavam muito sobre liberdade emocional e equilíbrio mental. por Reprodução
O estoicismo de Epicteto influenciou estudos modernos sobre autocontrole e comportamento humano. por Reprodução
Mesmo sendo filósofo, Epicteto não escreveu livros diretamente; seus ensinamentos foram registrados por discípulos. por Reprodução
Muitas frases de Epicteto continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
O filósofo acreditava que grande parte do sofrimento nasce da forma como interpretamos os acontecimentos. por Reprodução
Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo. por Reprodução
Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação. por Reprodução
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Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por ansiedade, excesso de estímulos e desgaste emocional constante. Em muitos casos, as pessoas não sofrem apenas pelo problema em si, mas pela maneira como permanecem presas à dor, à revolta ou à tentativa de controlar aquilo que já aconteceu.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Frustrações amorosas, críticas, mudanças inesperadas, perdas financeiras ou dificuldades profissionais podem provocar reações completamente diferentes dependendo da forma como cada pessoa encara o momento.

Leia mais

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir' - a reflexão atribuída a Sêneca sobre direção e propósito

Frase do dia do Estoicismo: 'Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir' - a reflexão atribuída a Sêneca sobre direção e propósito

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Não recebemos uma vida curta, mas sim a encurtamos' - a reflexão de Sêneca sobre o tempo que desperdiçamos

Frase do dia da Filosofia: 'Não recebemos uma vida curta, mas sim a encurtamos' - a reflexão de Sêneca sobre o tempo que desperdiçamos

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'O sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que encontra um sentido' - a reflexão de Viktor Frankl sobre dor emocional

Frase do dia da Psicologia: 'O sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que encontra um sentido' - a reflexão de Viktor Frankl sobre dor emocional

O pensamento estoico não propõe ignorar emoções ou fingir que sofrimento não existe. A ideia central está mais ligada à capacidade de desenvolver equilíbrio emocional mesmo diante de situações difíceis.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões estoicas à inteligência emocional e à capacidade de construir resiliência em períodos de pressão psicológica.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada tantos séculos depois. Em um mundo onde quase tudo parece fora de controle, Epicteto lembra que a forma de reagir ainda pode mudar completamente a experiência humana.

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