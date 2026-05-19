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Frase do dia da Psicologia: 'O sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que encontra um sentido' - a reflexão de Viktor Frankl sobre dor emocional

O pensamento do psiquiatra austríaco continua sendo compartilhado ao falar sobre perdas, amadurecimento e a necessidade humana de encontrar significado até nos momentos mais difíceis

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de maio de 2026 às 07:00

Viktor Frankl
Viktor Frankl Crédito: Reprodução

Algumas dores mudam completamente a forma como uma pessoa enxerga a própria vida. Perdas, frustrações, mudanças bruscas e períodos difíceis costumam deixar a sensação de que nada faz sentido naquele momento. A reflexão de Viktor Frankl atravessou gerações justamente por tentar responder o que acontece quando alguém encontra algum significado mesmo em meio ao sofrimento.

Sobrevivente dos campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, Frankl transformou parte de suas experiências no livro Em Busca de Sentido, considerado um dos mais influentes da psicologia moderna. Criador da logoterapia, ele defendia que o ser humano consegue suportar situações extremamente difíceis quando encontra algum propósito para continuar.

Viktor Frankl

Viktor Frankl por Reprodução
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Viktor Frankl por Reprodução

A ideia presente na frase não significa que a dor desaparece completamente ou que sofrimento se torna algo positivo. O pensamento de Frankl aponta mais para transformação emocional do que para felicidade imediata.

A reflexão continua atual em uma época marcada por excesso de cobrança, relações superficiais e dificuldade de lidar com emoções difíceis. Em muitos casos, existe pressão para superar tudo rapidamente, como se sofrimento precisasse ser escondido ou resolvido imediatamente.

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Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Pessoas que atravessam luto, términos, crises emocionais ou mudanças profundas frequentemente passam por um processo lento até conseguir compreender o impacto daquela experiência na própria vida.

Especialistas em comportamento costumam relacionar pensamentos de Frankl à capacidade humana de ressignificar experiências dolorosas ao longo do tempo, transformando sofrimento em aprendizado, maturidade ou mudança de perspectiva.

Talvez seja justamente por isso que a reflexão continue sendo compartilhada décadas depois. Em um mundo onde tanta gente tenta fugir da dor a qualquer custo, Viktor Frankl lembra que algumas experiências só começam a fazer sentido quando alguém consegue encontrar significado dentro delas.

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