REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'O sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que encontra um sentido' - a reflexão de Viktor Frankl sobre dor emocional

O pensamento do psiquiatra austríaco continua sendo compartilhado ao falar sobre perdas, amadurecimento e a necessidade humana de encontrar significado até nos momentos mais difíceis

Fernanda Varela

Publicado em 19 de maio de 2026 às 07:00

Viktor Frankl Crédito: Reprodução

Algumas dores mudam completamente a forma como uma pessoa enxerga a própria vida. Perdas, frustrações, mudanças bruscas e períodos difíceis costumam deixar a sensação de que nada faz sentido naquele momento. A reflexão de Viktor Frankl atravessou gerações justamente por tentar responder o que acontece quando alguém encontra algum significado mesmo em meio ao sofrimento.

Sobrevivente dos campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, Frankl transformou parte de suas experiências no livro Em Busca de Sentido, considerado um dos mais influentes da psicologia moderna. Criador da logoterapia, ele defendia que o ser humano consegue suportar situações extremamente difíceis quando encontra algum propósito para continuar.

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A ideia presente na frase não significa que a dor desaparece completamente ou que sofrimento se torna algo positivo. O pensamento de Frankl aponta mais para transformação emocional do que para felicidade imediata.

A reflexão continua atual em uma época marcada por excesso de cobrança, relações superficiais e dificuldade de lidar com emoções difíceis. Em muitos casos, existe pressão para superar tudo rapidamente, como se sofrimento precisasse ser escondido ou resolvido imediatamente.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Pessoas que atravessam luto, términos, crises emocionais ou mudanças profundas frequentemente passam por um processo lento até conseguir compreender o impacto daquela experiência na própria vida.

Especialistas em comportamento costumam relacionar pensamentos de Frankl à capacidade humana de ressignificar experiências dolorosas ao longo do tempo, transformando sofrimento em aprendizado, maturidade ou mudança de perspectiva.