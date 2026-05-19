Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

3 signos entram em uma virada no amor a partir de hoje (19 de maio) e relações podem mudar completamente nos próximos dias

Conversas decisivas, reaproximações inesperadas e mudanças emocionais importantes começam a movimentar a vida afetiva de alguns signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de maio de 2026 às 07:00

Anjo, signos, amor
Anjo, signos, amor Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de semanas marcadas por tensão, silêncios, inseguranças e relações emocionalmente desgastadas, a energia desta semana começa a abrir espaço para reconciliações, amadurecimento e conexões mais sinceras. A partir de hoje, alguns signos entram em uma fase de maior clareza nos relacionamentos, com conversas que destravam situações antigas, pessoas do passado reaparecendo e vínculos que podem finalmente sair da instabilidade. Para três signos em especial, os próximos dias prometem mudanças intensas no amor. Veja a previsão do site "Economic Times".

Leia mais

Imagem - Dinheiro inesperado, propostas e viradas profissionais colocam 3 signos em destaque nesta semana (entre 18 e 24 de maio)

Dinheiro inesperado, propostas e viradas profissionais colocam 3 signos em destaque nesta semana (entre 18 e 24 de maio)

Imagem - O dia da sorte da semana de 18 a 24 de maio traz mudanças inesperadas, novas oportunidades e decisões importantes para os signos

O dia da sorte da semana de 18 a 24 de maio traz mudanças inesperadas, novas oportunidades e decisões importantes para os signos

Imagem - O jogo vira na reta final de maio e 3 signos entram em uma fase acelerada de sucesso e reconhecimento

O jogo vira na reta final de maio e 3 signos entram em uma fase acelerada de sucesso e reconhecimento

Câncer: Os próximos dias trazem um alívio emocional importante para os cancerianos. Relações que estavam confusas começam a entrar nos trilhos, principalmente após conversas honestas e mais abertas. Quem vinha se sentindo ignorado ou emocionalmente distante pode finalmente perceber mudanças concretas no comportamento da outra pessoa. Para os solteiros, existe chance de aproximação com alguém mais maduro e acolhedor. Velhos medos começam a perder força, abrindo espaço para vínculos mais seguros e verdadeiros.

Dica cósmica: Nem todo silêncio significa rejeição. Algumas respostas chegam quando você para de tentar controlar tudo.

O date perfeito para Câncer

O date perfeito para Câncer: noite de jogos de cartas ou tabuleiro em casa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: cozinhar juntos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: noite de filme em casa com clima aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: conversa longa na varanda com clima de fim de tarde por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: café da manhã lento e sem pressa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: rever fotos e memórias antigas juntos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: montar cabana de cobertor para assistir algo juntos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: jantar caseiro preparado como experiência especial por Imagem gerada por IA
1 de 8
O date perfeito para Câncer: noite de jogos de cartas ou tabuleiro em casa por Imagem gerada por IA

Libra: Librianos entram em uma fase mais leve e equilibrada no amor. Situações indefinidas começam a ganhar clareza, e aquilo que estava desgastando emocionalmente tende a perder força rapidamente. Muitos nativos vão perceber que relações só avançam quando existe troca verdadeira dos dois lados. Conversas importantes finalmente fluem sem tantos conflitos, abrindo espaço para mais intimidade, segurança e conexão emocional.

Dica cósmica: Pare de insistir em relações que sobrevivem apenas pelo esforço de uma pessoa.

O date perfeito para Libra

O date perfeito para Libra: piquenique romântico ao pôr do sol na praia por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: noite de vinho por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: montar uma mesa de brunch bonita em casa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: sessão de filme com clima romântico bem montado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: jantar ao ar livre por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: passeio na orla com parada para água de coco por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: café da tarde em cafeteria charmosa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: jantar especial em casa com decoração delicada por Imagem gerada por IA
1 de 8
O date perfeito para Libra: piquenique romântico ao pôr do sol na praia por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Depois de semanas emocionalmente mais frias, Capricórnio começa a baixar a guarda. A partir de hoje, os relacionamentos entram em uma fase mais estável e acolhedora, principalmente para quem vinha priorizando trabalho, responsabilidades e pressão externa acima da vida afetiva. Reaproximações ganham força, mágoas antigas podem ser resolvidas e alguém importante pode voltar a procurar você de forma inesperada.

Dica cósmica: Nem sempre manter o controle protege seu coração. Às vezes, só impede que algo verdadeiro aconteça.

O date perfeito para Capricórnio

O date perfeito para Capricórnio: almoço bem servido em restaurante tradicional por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: degustação de vinhos em ambiente elegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: restaurante com vista bonita e clima mais reservado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: passeio em livraria grande e organizada por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: jantar em restaurante sofisticado e discreto por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: café em lugar mais arrumado e silencioso por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: noite com queijos e vinhos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: jantar em casa com tudo bem planejado por Imagem gerada por IA
1 de 8
O date perfeito para Capricórnio: almoço bem servido em restaurante tradicional por Imagem gerada por IA

Tags:

Signo Câncer Amor Libra Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Cláudia Abreu aciona Justiça após vídeo criado por IA anunciar falsa morte da atriz

Cláudia Abreu aciona Justiça após vídeo criado por IA anunciar falsa morte da atriz
Imagem - Virginia surpreende com jantar exótico que vale mais de R$ 200 mil em Dubai

Virginia surpreende com jantar exótico que vale mais de R$ 200 mil em Dubai
Imagem - Ex-romances: quem já foi citada como ficante de Vini Jr.

Ex-romances: quem já foi citada como ficante de Vini Jr.