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O jogo vira na reta final de maio e 3 signos entram em uma fase acelerada de sucesso e reconhecimento

A reta final de maio promete destravar oportunidades, movimentar dinheiro e trazer respostas rápidas para alguns signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de maio de 2026 às 11:00

Signos e sucesso
Signos e sucesso Crédito: Imagem criada por IA

Os próximos dias prometem marcar uma virada importante para alguns signos do zodíaco, principalmente em assuntos ligados a trabalho, crescimento pessoal e visibilidade. A partir de quarta-feira (20), às 21h37, quando o Sol entra em Gêmeos, o clima começa a favorecer movimento, comunicação, decisões rápidas e oportunidades que chegam de forma inesperada. Para alguns signos, a sensação será de finalmente sair da estagnação e começar a ver resultados concretos depois de semanas de espera. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Touro: Depois de um período de lentidão e sensação de reconhecimento insuficiente, as coisas começam finalmente a andar com mais rapidez. Conversas profissionais, propostas financeiras e oportunidades ligadas à carreira ganham força na segunda metade de maio. Você pode perceber pessoas valorizando mais suas ideias e competências. O momento favorece negociações, novos projetos e crescimento financeiro.

Dica cósmica: Nem toda oportunidade precisa de meses para dar resultado.

Viagens que são a cara de Touro

Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock
Toscana (Itália) – Vinhos, comida e paisagens suaves por Shutterstock
São Miguel do Gostoso (RN) – Descanso com charme por Shutterstock
Provença (França) – Beleza e tranquilidade por Shutterstock
Bonito (MS) – Natureza organizada e experiências tranquilas por Shutterstock
Mendoza (Argentina) – Vinho e montanhas por Shutterstock
Campos do Jordão (SP) – Conforto e clima acolhedor por Shutterstock
Napa Valley (EUA) – Sofisticação e prazer sensorial por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Beleza simples e relaxante por Shutterstock
Vale dos Vinhedos (RS) – Gastronomia e prazer com calma por Shutterstock
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Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock

Gêmeos: A entrada do Sol no seu signo marca o início de uma fase de mais destaque, confiança e abertura de caminhos. Você tende a sentir mais energia, mais coragem para se posicionar e mais facilidade para atrair atenção positiva. Convites, mensagens e oportunidades inesperadas podem mudar rapidamente seus planos nas próximas semanas. O período favorece reinvenção, crescimento profissional e novos começos.

Dica cósmica: Quando você para de duvidar do próprio potencial, as coisas começam a acelerar.

Viagens que são a cara de Gêmeos

Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock
Recife (PE) – História, cultura e vida urbana por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura e debates por Shutterstock
São Paulo (SP) – Estímulo intelectual sem fim por Shutterstock
Nova York (EUA) – Mil estímulos ao mesmo tempo por Shutterstock
Curitiba (PR) – Cultura urbana organizada por Shutterstock
Barcelona (Espanha) – Cultura, praia e movimento por Shutterstock
Belém (PA) – Gastronomia e troca cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – Informação em todos os cantos por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Tecnologia e novidades por Shutterstock
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Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock

Virgem: Depois de meses sentindo tudo avançar lentamente, você começa a enxergar respostas mais claras e progresso real. Questões ligadas a trabalho, estudos e decisões importantes entram em movimento de forma mais concreta. Pessoas influentes podem notar seu esforço e abrir portas importantes antes do fim do mês. O período favorece planejamento, reconhecimento e crescimento profissional.

Dica cósmica: Você não precisa esperar perfeição para começar a colher resultados.

Viagens que são a cara de Virgem

Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock
São Raimundo Nonato (PI) – Turismo estruturado e valor histórico por Shutterstock
Copenhague (Dinamarca) – Funcionalidade e bem-estar por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Organização extrema por Shutterstock
Holambra (SP) – Organização, limpeza e estética bem cuidada por Shutterstock
Curitiba (PR) – Planejamento urbano por Shutterstock
default por Divulgação PMM
Viena (Áustria) – Cultura organizada por Shutterstock
Helsinque (Finlândia) – Simplicidade consciente por Shutterstock
Zurique (Suíça) – Precisão e limpeza por Shutterstock
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Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock

Tags:

Signo Touro Gêmeos Virgem Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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