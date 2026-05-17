ASTROLOGIA

O jogo vira na reta final de maio e 3 signos entram em uma fase acelerada de sucesso e reconhecimento

A reta final de maio promete destravar oportunidades, movimentar dinheiro e trazer respostas rápidas para alguns signos

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de maio de 2026 às 11:00

Signos e sucesso Crédito: Imagem criada por IA

Os próximos dias prometem marcar uma virada importante para alguns signos do zodíaco, principalmente em assuntos ligados a trabalho, crescimento pessoal e visibilidade. A partir de quarta-feira (20), às 21h37, quando o Sol entra em Gêmeos, o clima começa a favorecer movimento, comunicação, decisões rápidas e oportunidades que chegam de forma inesperada. Para alguns signos, a sensação será de finalmente sair da estagnação e começar a ver resultados concretos depois de semanas de espera. Veja a previsão do site "Economic Times".

Touro: Depois de um período de lentidão e sensação de reconhecimento insuficiente, as coisas começam finalmente a andar com mais rapidez. Conversas profissionais, propostas financeiras e oportunidades ligadas à carreira ganham força na segunda metade de maio. Você pode perceber pessoas valorizando mais suas ideias e competências. O momento favorece negociações, novos projetos e crescimento financeiro.

Dica cósmica: Nem toda oportunidade precisa de meses para dar resultado.

Viagens que são a cara de Touro 1 de 10

Gêmeos: A entrada do Sol no seu signo marca o início de uma fase de mais destaque, confiança e abertura de caminhos. Você tende a sentir mais energia, mais coragem para se posicionar e mais facilidade para atrair atenção positiva. Convites, mensagens e oportunidades inesperadas podem mudar rapidamente seus planos nas próximas semanas. O período favorece reinvenção, crescimento profissional e novos começos.

Dica cósmica: Quando você para de duvidar do próprio potencial, as coisas começam a acelerar.

Viagens que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Virgem: Depois de meses sentindo tudo avançar lentamente, você começa a enxergar respostas mais claras e progresso real. Questões ligadas a trabalho, estudos e decisões importantes entram em movimento de forma mais concreta. Pessoas influentes podem notar seu esforço e abrir portas importantes antes do fim do mês. O período favorece planejamento, reconhecimento e crescimento profissional.

Dica cósmica: Você não precisa esperar perfeição para começar a colher resultados.