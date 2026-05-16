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Quem sofreu por amor nos últimos meses pode ter uma surpresa: 6 signos entram em uma fase rara de paixão e reciprocidade

O fim de maio promete conexões mais profundas, reencontros inesperados e relações que começam a ganhar intensidade muito rápido

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de maio de 2026 às 15:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem criada por IA

O fim de maio promete uma virada importante na vida amorosa de alguns signos do zodíaco. Segundo a astróloga Camila Regina, as próximas semanas serão marcadas por conexões mais profundas, química intensa e relações que finalmente começam a fazer sentido emocionalmente. A especialista afirma que este é um dos períodos mais fortes do mês para romance, tanto para quem já está em um relacionamento quanto para quem continua solteiro.

De acordo com Camila, o momento favorece reencontros, conversas importantes e até relações que surgem de forma inesperada, mas avançam rapidamente. "É aquele tipo de fase em que você conhece alguém do nada e tudo muda muito rápido", explicou a astróloga.

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Touro: Sua vida amorosa começa a trazer mais segurança emocional e menos ansiedade. Uma pessoa pode demonstrar sentimentos através de atitudes concretas, consistência e presença, exatamente o que você mais valoriza quando o assunto é amor. O período favorece estabilidade e relações mais claras.

Dica cósmica: Quem quer ficar encontra formas de demonstrar isso.

O date perfeito para Touro

O date perfeito para Touro: piquenique ao ar livre por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: restaurante sofisticado e acolhedor por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: degustação de vinhos em vinícola por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: café charmoso e aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: spa relaxante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: noite de filmes aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: jardim florido e tranquilo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: jantar romântico à luz de velas por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Touro: piquenique ao ar livre por Imagem gerada por IA

Gêmeos: Você entra em uma das fases mais favoráveis do mês para romance, atração e novas conexões. Sua energia estará mais magnética e pessoas interessantes tendem a se aproximar naturalmente. Existe chance de conhecer alguém com forte compatibilidade emocional e química imediata.

Dica cósmica: Algumas conexões acontecem rápido justamente porque já chegam intensas desde o começo.

O date perfeito para Gêmeos

O date perfeito para Gêmeos: mesa com brunch variado e colorido por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: bar com drinks diferentes e decoração criativa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: bar com jogos e clima descontraído por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: café descolado com livros por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: rua com várias lojinhas e vitrines criativas por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: livraria charmosa com cantinho de leitura por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: cinema alternativo com estética retrô por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: feira de rua com várias opções de comida por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Gêmeos: mesa com brunch variado e colorido por Imagem gerada por IA

Câncer: Uma relação que parecia parada ou silenciosa pode ganhar movimento inesperadamente até o fim de maio. Segundo Camila Regina, existe alguém pensando em você mais do que demonstra. O momento favorece revelações, aproximações discretas e sentimentos que estavam sendo escondidos.

Dica cósmica: Nem toda conexão importante faz barulho antes de acontecer.

O date perfeito para Câncer

O date perfeito para Câncer: noite de jogos de cartas ou tabuleiro em casa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: cozinhar juntos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: noite de filme em casa com clima aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: conversa longa na varanda com clima de fim de tarde por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: café da manhã lento e sem pressa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: rever fotos e memórias antigas juntos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: montar cabana de cobertor para assistir algo juntos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: jantar caseiro preparado como experiência especial por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Câncer: noite de jogos de cartas ou tabuleiro em casa por Imagem gerada por IA

Libra: Depois de uma sequência de frustrações amorosas, sua vida afetiva começa finalmente a ganhar movimento de forma positiva. A partir da metade de maio, conversas ficam mais sinceras e você perceberá pessoas demonstrando interesse de maneira mais clara. Existe chance de reencontros importantes ou de alguém novo surgir trazendo exatamente o tipo de conexão que você vinha procurando.

Dica cósmica: Quem realmente valoriza você não cria dúvidas o tempo inteiro.

O date perfeito para Libra

O date perfeito para Libra: piquenique romântico ao pôr do sol na praia por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: noite de vinho por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: montar uma mesa de brunch bonita em casa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: sessão de filme com clima romântico bem montado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: jantar ao ar livre por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: passeio na orla com parada para água de coco por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: café da tarde em cafeteria charmosa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: jantar especial em casa com decoração delicada por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Libra: piquenique romântico ao pôr do sol na praia por Imagem gerada por IA

Escorpião: O fim de maio promete relações mais profundas e intensas para você. Depois de experiências superficiais ou frustrantes, uma conexão mais madura tende a ganhar força. O momento favorece aproximações emocionais fortes e situações que despertam desejo de compromisso real.

Dica cósmica: Nem toda pessoa que se aproxima quer apenas uma passagem rápida pela sua vida.

O date perfeito para Escorpião

O date perfeito para Escorpião: sessão de filme por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: noite de vinho com música ambiente por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: jantar tarde da noite com clima silencioso por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: conversa na varanda com drinks por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: jantar à luz de velas com clima bem intimista por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: bar com iluminação baixa e drinks fortes por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: drinks por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: noite em quarto de hotel com clima reservado por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Escorpião: sessão de filme por Imagem gerada por IA

Peixes: Você começa a sair de uma fase emocionalmente cansativa e passa a atrair relações mais leves, verdadeiras e acolhedoras. Segundo Camila Regina, existe uma forte tendência de alguém querer construir algo sério com você nas próximas semanas. O mais importante será perceber que amor tranquilo não significa amor sem intensidade.

Dica cósmica: Relações saudáveis também podem ser emocionantes.

O date perfeito para Peixes

O date perfeito para Peixes: piquenique na praia no fim de tarde por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: sessão de filme romântico com clima aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: noite ouvindo música com luz suave por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: jantar leve com clima tranquilo e acolhedor por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: passeio na praia à noite com clima calmo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: café da manhã com clima de domingo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: ver o pôr do sol em um lugar tranquilo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: tarde de desenho, escrita ou algo criativo juntos por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Peixes: piquenique na praia no fim de tarde por Imagem gerada por IA

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Signo Câncer Amor Touro Gêmeos Libra Escorpião Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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