Lua Nova em Touro traz clareza e direção para transformar a vida dos signos a partir deste sábado (16 de maio)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de maio de 2026 às 14:14
Prepare o papel e a caneta, porque o sábado, dia 16, marca o início de um dos ciclos mais importantes do ano. A Lua Nova em Touro não é apenas uma mudança de fase no céu, é um convite real para você mudar de vida. Se você sente que está na hora de construir algo sólido, seja uma casa, um relacionamento ou uma carreira, este é o momento exato para plantar essa semente.
Diferente de outros começos que são impulsivos e rápidos, a Lua em Touro pede paciência e estratégia. A virada poderosa que todos sentiremos nos próximos dias é sobre sustentar o que começamos. É a chance de ouro para definir intenções que vão crescer de forma consistente pelos próximos meses. O que você decidir iniciar neste sábado terá raízes profundas e grandes chances de sucesso a longo prazo.
Este ciclo favorece o prazer e a autoestima. É hora de se perguntar: "O que me faz sentir seguro e feliz?". Use o final de semana para limpar sua energia e se afastar de tudo o que é instável ou tóxico. O portal que se abre agora foca em recursos e valorização pessoal. Se você não se valoriza, o mundo não vai valorizar; comece a mudança por você.
Nos próximos 30 dias, você verá projetos ganhando corpo e a vida financeira entrando nos eixos, desde que você aja com a calma que Touro exige. Não tenha pressa, tenha foco. O Universo está te dando a terra fértil; cabe a você escolher as melhores sementes. A temporada de transformação está apenas começando e promete ser a mais estável e lucrativa do seu ano.