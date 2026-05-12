Como é o sítio milionário de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank onde quartos têm nomes de pássaros

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Heider Sacramento
Publicado em 12 de maio de 2026 às 06:00
O ator Bruno Gagliasso e a apresentadora Giovanna Ewbank abriram as portas do “Rancho da Montanha”, propriedade da família localizada na Serra Fluminense, e impressionaram ao mostrar detalhes do espaço de 280 mil metros quadrados cercado pela natureza.
Longe das novelas desde “O Sétimo Guardião”, exibida em 2018, Bruno segue trabalhando em projetos para cinema e streaming. Enquanto isso, Giovanna mantém projetos digitais e conteúdos para internet. O casal descreve o rancho como a realização de um sonho antigo de viver em um ambiente totalmente conectado à natureza.
A propriedade ganhou destaque em uma visita da revista Casa Vogue e chamou atenção pela arquitetura integrada à paisagem natural, com paredes de vidro, madeira reaproveitada e ambientes pensados para contemplação.
Um dos detalhes que mais repercutiu foi a escolha de batizar cada quarto com o nome de um pássaro diferente. O quarto principal da casa, por exemplo, recebeu o nome de “Bem-te-vi”, escolhido por Giovanna Ewbank por representar paz e tranquilidade.
Rancho da Montanha
A residência também aposta em sustentabilidade. Segundo o casal, o rancho produz mais energia do que consome e toda a madeira usada na construção veio de reaproveitamento de antigas cruzetas de postes de luz e telefone.
Outro destaque da propriedade é uma oliveira apelidada de “Olívia”, presente dado por Bruno para Giovanna durante a construção do espaço. A árvore virou um dos lugares preferidos da família e ocupa posição central na área externa da casa.
Além disso, a decoração mistura obras de artistas contemporâneos, artesanato brasileiro e elementos ligados à natureza. Logo na entrada, uma galeria de arte reúne fotografias, quadros e peças escolhidas pessoalmente pelo ator.
Apaixonado por arquitetura, Bruno Gagliasso contou que participou ativamente da curadoria de materiais e da criação dos ambientes.
O rancho ainda possui lago, balanço gigante, amplas áreas verdes e espaços voltados para convivência familiar. Segundo o casal, o principal objetivo do projeto sempre foi criar um ambiente de pertencimento, conforto e contato direto com a natureza para os filhos Titi, Bless e Zyan.
Atualmente, Bruno Gagliasso também se dedica a novos trabalhos no audiovisual. Entre os projetos de 2026, o ator está envolvido em produções para streaming e cinema, incluindo o filme “Clarice Vê Estrelas”, do qual também atua como produtor.