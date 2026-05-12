EM NATAL

Tirullipa relata 'desespero' após incêndio destruir o Circo do Tirú: 'Meu sonho está aqui'

Humorista se emocionou ao ver cenário de destruição: 'Também desabei, não consegui'

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de maio de 2026 às 06:46

Tirullipa se pronuncia após incêndio no Circo do Tirú Crédito: Reprodução

Tirullipa lamentou o incêndio de grandes proporções que atingiu o Circo do Tirú, em Natal, no Rio Grande do Norte, na madrugada desta segunda-feira (11). O humorista contou que saiu às pressas de São Paulo rumo à capital potiguar após receber a notícia, por volta de 5h da manhã, e se emocionou ao falar que 'desabou' quando viu o cenário de destruição.

Segundo Tirullipa, o impacto emocional começou ainda durante a viagem, ao acompanhar as imagens do incêndio. "E aí, quando a gente começa a ver as imagens, começa a bater o desespero. […] Estou aqui agora, realmente vivendo um momento muito difícil", falou, em entrevista à repórter Mari Pinheiro, do portal LeoDias.

Incêndio atingiu Circo do Tirú, de Tirullipa, em Natal 1 de 15

O humorista afirmou que tentou manter a força diante da equipe do circo, mas acabou se emocionando ao chegar ao local. "A gente tem mais de 100 famílias que dependem desse espetáculo. Quando eu chego e vejo todo mundo desolado, no chão, chorando… Eu pedi muita força a Deus para conseguir transmitir força pra eles, mas também desabei, não consegui. Porque, de fato, o meu sonho tá aqui. Tenho 30 anos de carreira e meu sonho sempre foi ter meu próprio circo", declarou.

Apesar da destruição causada pelo incêndio, o humorista afirmou ter ficado aliviado ao descobrir que ninguém ficou ferido. "Gente, tudo que eu tinha eu investi aqui dentro. Foi um investimento muito alto! Graças a Deus foi só o financeiro, só o bem material que foi embora. Porque, de fato, não aconteceu nada com ninguém", afirmou.

"Minha preocupação era essa quando cheguei aqui: alguém ter se machucado. E graças a Deus eu fiquei mais tranquilo por conta disso. Tá todo mundo bem, saudável, acreditando, dando as mãos e dizendo: ‘Tiro, vamos reerguer isso junto’. Isso é o que me move, isso é o que me faz não desistir", completou.

Durante o relato, Tirullipa também relembrou um episódio semelhante vivido pelo pai, o humorista Tiririca, anos atrás. Segundo ele, o circo da família também foi destruído por um incêndio, o que acabou mudando o rumo da carreira do artista.

O Circo do Tiru, localizado ao lado do Arena das Dunas, em Natal (RN), pegou fogo nesta segunda-feira (11). Segundo fontes, as chamas começaram por volta das 5:00 da manhã. O serviço de bombeiros foi acionado.



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"Quero enfatizar aqui que isso aconteceu anos atrás com meu pai. O circo do meu pai pegou fogo e foi daí que depois ele se tornou o Tiririca. Ele era de circo e, quando tudo pegou fogo, foi trabalhar em pizzarias porque não tinha mais onde atuar. Depois lançou ‘Florentina’ e o resto da história vocês já sabem", contou.