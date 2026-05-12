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Tirullipa relata 'desespero' após incêndio destruir o Circo do Tirú: 'Meu sonho está aqui'

Humorista se emocionou ao ver cenário de destruição: 'Também desabei, não consegui'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de maio de 2026 às 06:46

Tirulipa se pronuncia após incêndio no Circo do Tiru
Tirullipa se pronuncia após incêndio no Circo do Tirú Crédito: Reprodução

Tirullipa lamentou o incêndio de grandes proporções que atingiu o Circo do Tirú, em Natal, no Rio Grande do Norte, na madrugada desta segunda-feira (11). O humorista contou que saiu às pressas de São Paulo rumo à capital potiguar após receber a notícia, por volta de 5h da manhã, e se emocionou ao falar que 'desabou' quando viu o cenário de destruição.

Segundo Tirullipa, o impacto emocional começou ainda durante a viagem, ao acompanhar as imagens do incêndio. "E aí, quando a gente começa a ver as imagens, começa a bater o desespero. […] Estou aqui agora, realmente vivendo um momento muito difícil", falou, em entrevista à repórter Mari Pinheiro, do portal LeoDias.

Incêndio atingiu Circo do Tirú, de Tirullipa, em Natal

Incêndio atingiu Circo do Tirú em Natal por Reprodução
Incêndio atingiu Circo do Tirú em Natal por Reprodução
Incêndio atingiu Circo do Tirú em Natal por Reprodução
Incêndio atingiu Circo do Tirú em Natal por Reprodução
Circo do Tirú amanheceu destruído após incêndio por Reprodução
Circo do Tirú amanheceu destruído após incêndio por Reprodução
Incêndio atingiu Circo do Tirú em Natal por Reprodução
Incêndio atingiu Circo do Tirú em Natal por Reprodução
Incêndio atingiu Circo do Tirú em Natal por Reprodução
Post de Tirullipa por Reprodução
Circo do Tirullipa emite comunicado sobre incêndio por Reprodução
Circo do Tirú no estacionamento da Arena das Dunas por Reprodução
Tirulipa se pronuncia após incêndio no Circo do Tirú  por Reprodução
Tirulipa se pronuncia após incêndio no Circo do Tirú  por Reprodução
Tirulipa se pronuncia após incêndio no Circo do Tirú  por Reprodução
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Incêndio atingiu Circo do Tirú em Natal por Reprodução

O humorista afirmou que tentou manter a força diante da equipe do circo, mas acabou se emocionando ao chegar ao local. "A gente tem mais de 100 famílias que dependem desse espetáculo. Quando eu chego e vejo todo mundo desolado, no chão, chorando… Eu pedi muita força a Deus para conseguir transmitir força pra eles, mas também desabei, não consegui. Porque, de fato, o meu sonho tá aqui. Tenho 30 anos de carreira e meu sonho sempre foi ter meu próprio circo", declarou.

Apesar da destruição causada pelo incêndio, o humorista afirmou ter ficado aliviado ao descobrir que ninguém ficou ferido. "Gente, tudo que eu tinha eu investi aqui dentro. Foi um investimento muito alto! Graças a Deus foi só o financeiro, só o bem material que foi embora. Porque, de fato, não aconteceu nada com ninguém", afirmou.

"Minha preocupação era essa quando cheguei aqui: alguém ter se machucado. E graças a Deus eu fiquei mais tranquilo por conta disso. Tá todo mundo bem, saudável, acreditando, dando as mãos e dizendo: ‘Tiro, vamos reerguer isso junto’. Isso é o que me move, isso é o que me faz não desistir", completou.

Durante o relato, Tirullipa também relembrou um episódio semelhante vivido pelo pai, o humorista Tiririca, anos atrás. Segundo ele, o circo da família também foi destruído por um incêndio, o que acabou mudando o rumo da carreira do artista.

"Quero enfatizar aqui que isso aconteceu anos atrás com meu pai. O circo do meu pai pegou fogo e foi daí que depois ele se tornou o Tiririca. Ele era de circo e, quando tudo pegou fogo, foi trabalhar em pizzarias porque não tinha mais onde atuar. Depois lançou ‘Florentina’ e o resto da história vocês já sabem", contou.

"E anos depois isso acontece comigo. Eu conto isso no meu espetáculo e meu pai não desistiu. Da mesma forma, eu quero levar isso, viu pai? O senhor que tá aí, o seu legado está aqui. O seu legado não vai parar. Eu vou continuar", finalizou.

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Incêndio Tirullipa Tirulipa Circo do Tirullipa Circo do Tirú

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