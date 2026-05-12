TRAJETÓRIA

Bilionária brasileira se dedicou a órgão de deficientes e aprendeu a cuidar do patrimônio desde o 5 anos

Regina Helena Velloso é herdeira de uma das maiores multinacionais do Brasil

Publicado em 12 de maio de 2026 às 07:30

Regina Helena Velloso Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Hoje no Brasil Maria Helena Moraes Scripilliti desponta como a segunda mulher mais rica do Brasil, com uma fortuna estimada em R$ 26,8 bilhões. A empresária e o esposo Clóvis Scripilliti, que faleceu aos 74 anos em 28 de setembro de 2000, foram responsáveis por expandir a Votorantim, uma das maiores empresas multinacionais no Nordeste.

A Votorantim, também conhecida como Grupo Votorantim, é uma das maiores holdings de investimentos do Brasil, atuando com um conglomerado de capital fechado com mais de 100 anos de história. Presente em 19 países, ela investe em setores como materiais de construção (Cimentos), finanças (banco BV), energia, alumínio (CBA), mineração e suco de laranja.

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Juntos, Maria Helena e Clóvis Scripilliti tiveram quatro filhos: Clóvis Ermínio Moraes Scripilliti, que atuou como vice-presidente do Grupo Votorantim, e Regina Helena Velloso, que preside o conselho da Associação de Assistência à Criança com Deficiência (AACD). Os outros filhos não tiveram os nomes divulgados.

Entre os filhos do casal se destaca Regina Helena Velloso, que presidiu a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) entre 2015 e 2018. Hoje Regina atua na governança familiar, sendo presidente do Conselho de Família Votorantim, que define as diretrizes para a Hejoassu, a holding controladora.

Regina Helena teve um papel crucial na AACD. Em entrevista ao IDIS, a herdeira ressaltou o privilégio de trabalhar com filantropia e aconselhou pessoas que tenham o mesmo desejo. “É um trabalho que você pode transpirar todos os dias pela sua família. Façam coisas que façam a diferença, eu sempre faço isso pelos meus filhos, não posso interferir na vida de vocês, nem quero. Façam coisas que façam a diferença, mesmo que seja na casa de vocês, na residência de vocês”, disse.

Em outro evento, no Seminário LIDE, em São Paulo, a empresária revelou que para a continuidade dos negócios da família, ela e os irmãos começaram a trabalhar na sucessão familiar aos cinco anos de idade.