BILHÕES

Casada aos 17 anos, mulher mais rica do Brasil leva vida discreta e apoia projetos sociais

Vicky Safra é herdeira de fortuna bilionária

Felipe Sena

Publicado em 22 de abril de 2026 às 18:28

Vicky Safra é viúva do banqueiro Joseph Safra Crédito: Bloomerang/2014

Vicky Safra, viúva do banqueiro Joseph Safra, é frequentemente citada como a mulher mais rica do Brasil em várias pesquisas da revista Forbes, com uma fortuna superior a R$ 120 bilhões. Apesar de ser listada pela Forbes como grega, ela é naturalizada brasileira.

Hoje a vida de Vichy Safra concentra-se na gestão da Vicky and Joseph Safra Philanthropic Foundation, apoiando projetos de educação, artes e saúde. Residente na Suíça, Vicky Safra é a maior acionista do Grupo J. Safra, e herdou uma das maiores fortunas do mundo.

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De acordo com a revista CARAS, a viúva de Joseph Safra, que morreu em dezembro de 2020, herdou cerca de metade da fortuna do empresário, com quem se casou aos 17 anos, que por muitos anos foi o banqueiro mais rico do mundo. Os demais herdeiros são os filhos: Jacob, David, Esther e Alberto.

Hoje Vicky Safra leva uma vida discreta, longe dos holofotes, numa residência em uma localização digna de filme, no Crans-Montana, na Suíça, cerca de neve e casas em madeira.

Seu esposo Joseph Safra morreu aos 82 anos, e foi fundador do grupo Safra. Ele sofria do mal de Parkinson, e nos seus últimos anos morava na Suíça, com Vicky. O banqueiro foi responsável pela construção do Grupo Safra no mundo. Hoje, está em mais de 160 cidades, em 25 países, com 36 mil funcionários, e mais de R$ trilhão sob gestão.

Joseph Safra nasceu em 1938 no Líbano e imigrou para o Brasil na década de 1960 para dar continuidade aos negócios de seu pai, Jacob. Com a morte dele em 1963, assumiu o banco junto aos irmãos.

Em 1967, a família fundou a financeira Safra. Depois, compraram o Banco Nacional Transatlântico e a instituição passou a se chamar Santos. Logo depois, foi comprado o Banco das Indústrias e, em 1972, o empreendimento passou a ter oficialmente o nome de Banco Safra S.A.

Matriarca, Vicky Safra tinha apenas 17 anos quando se casou com Joseph. De origem grega, ela chegou ao Brasil em 1950, ainda criança. Os dois se casaram em 1969 e tiveram 4 filhos, além de 14 netos.