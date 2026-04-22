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Mulher diz que recebeu várias cestas com macarrão de Leonardo DiCaprio; entenda

Após piada, ator decidiu se ‘vingar’

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 22 de abril de 2026 às 19:48

Leonardo DiCaprio tomou atitude inusitada
Leonardo DiCaprio tomou atitude inusitada Crédito: Reprodução | Instagram

Nikki Glaser, uma apresentadora americana revelou que o ator Leonardo DiCaprio lhe enviou três cestas básicas de macarrão após o Globo de Ouro, que aconteceu em janeiro.

Isso ocorreu após uma piada feita por ela no evento do cinema. Durante o programa The Tonight Show, de Jimmy Fallon, a comediante norte-americana, de 41 anos, explicou que, quando alguém leva na esportiva suas brincadeiras, ela envia flores, “apenas para agradecer, porque isso faz parte do motivo” de seu sucesso.

Leonardo DiCaprio

Ator Leonardo DiCaprio por Reprodução | Instagram
Ator Leonardo DiCaprio por Reprodução | Instagram
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Ator Leonardo DiCaprio por Reprodução | Instagram

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Contudo, pela primeira vez ela recebeu em troca três cestas cheias de macarrão. Durante o Globo de Ouro, a atriz fez algumas piadas sobre algumas estrelas presentes na premiação, e revelou ter dificuldade para encontrar uma piada para Leonardo DiCaprio.

"Eu pensava: 'Eu simplesmente não quero fazer piada sobre como ele só tem namoradas jovens. Isso já foi feito tantas vezes.' Essa piada já existe há mais tempo do que a namorada atual dele tem de vida", brincou, sobre o ator ter 51 anos e ter tido vários relacionamentos com mulheres na casa de 20 anos. Hoje, ele namora com a modelo Vittoria Ceretti, de 27 anos.

Assim, Glaser decidiu brincar com o lado reservado de DiCaprio, que vive uma vida discreta. Durante pesquisas para realizar a entrevista do astro para a revista Teen Beat, em 1991.

"Eu disse [na piada feita durante a premiação]: 'Leo, não sabemos nada sobre você. A única coisa que sabemos está em um artigo da Teen Beat de 1991, onde você disse que sua comida favorita é 'macarrão, macarrão e mais macarrão''.

Depois disso, Leonardo DiCaprio decidiu se ‘vingar’ e lhe enviou três cestas de macarrão. Ela ainda brincou: “Uma parte de mim ficou tipo: ‘Será que o Leo quer transar comigo?’ Tipo, eu pensei: ‘Tá bom.’ E aí eu pensei: ele não mandaria macarrão para o tipo de garota que ele curte. Era um macarrão seco".

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