INUSITADO

Mulher diz que recebeu várias cestas com macarrão de Leonardo DiCaprio; entenda

Após piada, ator decidiu se ‘vingar’

Felipe Sena

Publicado em 22 de abril de 2026 às 19:48

Leonardo DiCaprio tomou atitude inusitada Crédito: Reprodução | Instagram

Nikki Glaser, uma apresentadora americana revelou que o ator Leonardo DiCaprio lhe enviou três cestas básicas de macarrão após o Globo de Ouro, que aconteceu em janeiro.

Isso ocorreu após uma piada feita por ela no evento do cinema. Durante o programa The Tonight Show, de Jimmy Fallon, a comediante norte-americana, de 41 anos, explicou que, quando alguém leva na esportiva suas brincadeiras, ela envia flores, “apenas para agradecer, porque isso faz parte do motivo” de seu sucesso.

Leonardo DiCaprio 1 de 7

Contudo, pela primeira vez ela recebeu em troca três cestas cheias de macarrão. Durante o Globo de Ouro, a atriz fez algumas piadas sobre algumas estrelas presentes na premiação, e revelou ter dificuldade para encontrar uma piada para Leonardo DiCaprio.

"Eu pensava: 'Eu simplesmente não quero fazer piada sobre como ele só tem namoradas jovens. Isso já foi feito tantas vezes.' Essa piada já existe há mais tempo do que a namorada atual dele tem de vida", brincou, sobre o ator ter 51 anos e ter tido vários relacionamentos com mulheres na casa de 20 anos. Hoje, ele namora com a modelo Vittoria Ceretti, de 27 anos.

Assim, Glaser decidiu brincar com o lado reservado de DiCaprio, que vive uma vida discreta. Durante pesquisas para realizar a entrevista do astro para a revista Teen Beat, em 1991.

"Eu disse [na piada feita durante a premiação]: 'Leo, não sabemos nada sobre você. A única coisa que sabemos está em um artigo da Teen Beat de 1991, onde você disse que sua comida favorita é 'macarrão, macarrão e mais macarrão''.