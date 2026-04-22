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Quando começa a nova temporada do MasterChef Brasil? Band define estreia e confirma maratona até 2027

Emissora vai apostar em três versões do reality culinário em 2026, com episódios inéditos de maio até janeiro do próximo ano

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de abril de 2026 às 21:05

Novo MasterChef estreia em maio e Band terá reality até 2027 Crédito: Divulgação/Band

MasterChef Brasil já tem data para voltar à TV. Mesmo diante de críticas sobre desgaste do formato, a Band decidiu manter forte aposta no reality em 2026 e prepara uma verdadeira maratona de temporadas inéditas ao longo do ano.

A nova temporada do MasterChef Brasil começa em 19 de maio. Será a 13ª edição da versão amadora do programa, considerada a principal da franquia. O ciclo terá 19 episódios e previsão de encerramento em 22 de setembro.

O público terá pouco tempo de pausa entre uma edição e outra. Logo na semana seguinte, em 29 de setembro, estreia a terceira temporada do MasterChef Confeitaria. A versão especializada em doces será mais curta desta vez, com oito episódios e final prevista para 17 de novembro.

MasterChef Brasil

Novo MasterChef estreia em maio e Band terá reality até 2027 por Reprodução
Novo MasterChef estreia em maio e Band terá reality até 2027 por Divulgação/Band
Novo MasterChef estreia em maio e Band terá reality até 2027 por Reprodução
Novo MasterChef estreia em maio e Band terá reality até 2027 por Reprodução
Novo MasterChef estreia em maio e Band terá reality até 2027 por Reprodução
Novo MasterChef estreia em maio e Band terá reality até 2027 por Reprodução
Novo MasterChef estreia em maio e Band terá reality até 2027 por Reprodução
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Novo MasterChef estreia em maio e Band terá reality até 2027 por Reprodução
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Novo MasterChef estreia em maio e Band terá reality até 2027 por Reprodução

Na sequência, a emissora lançará a segunda edição do MasterChef Celebridades, marcada para 24 de novembro. O programa seguirá no ar durante o período das festas de fim de ano e terá desfecho em 12 de janeiro de 2027.

Com isso, a Band terá oito meses seguidos de MasterChef na grade de programação, estratégia que reforça o peso comercial do reality. Mesmo distante da audiência de temporadas históricas, o formato segue atraindo patrocinadores e gerando receita extra com exibição em plataformas digitais e no YouTube.

A parceria com a Warner Bros. Discovery também ajuda a reduzir custos, já que os episódios são exibidos no Discovery Home & Health e no serviço de streaming Max.

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