REALITY SHOW

Quando começa a nova temporada do MasterChef Brasil? Band define estreia e confirma maratona até 2027

Emissora vai apostar em três versões do reality culinário em 2026, com episódios inéditos de maio até janeiro do próximo ano

Heider Sacramento

Publicado em 22 de abril de 2026 às 21:05

Novo MasterChef estreia em maio e Band terá reality até 2027 Crédito: Divulgação/Band

MasterChef Brasil já tem data para voltar à TV. Mesmo diante de críticas sobre desgaste do formato, a Band decidiu manter forte aposta no reality em 2026 e prepara uma verdadeira maratona de temporadas inéditas ao longo do ano.

A nova temporada do MasterChef Brasil começa em 19 de maio. Será a 13ª edição da versão amadora do programa, considerada a principal da franquia. O ciclo terá 19 episódios e previsão de encerramento em 22 de setembro.

O público terá pouco tempo de pausa entre uma edição e outra. Logo na semana seguinte, em 29 de setembro, estreia a terceira temporada do MasterChef Confeitaria. A versão especializada em doces será mais curta desta vez, com oito episódios e final prevista para 17 de novembro.

MasterChef Brasil 1 de 10

Na sequência, a emissora lançará a segunda edição do MasterChef Celebridades, marcada para 24 de novembro. O programa seguirá no ar durante o período das festas de fim de ano e terá desfecho em 12 de janeiro de 2027.

Com isso, a Band terá oito meses seguidos de MasterChef na grade de programação, estratégia que reforça o peso comercial do reality. Mesmo distante da audiência de temporadas históricas, o formato segue atraindo patrocinadores e gerando receita extra com exibição em plataformas digitais e no YouTube.