POLÊMICA

Marjorie Estiano, Claudia Abreu e mais artistas detonam Juliano Cazarré por novo 'Legendários'

Colegas de profissão e outros nomes famosos criticaram duramente o ator nas redes sociais após a polêmica repercussão do evento

Heider Sacramento

Publicado em 22 de abril de 2026 às 18:40

Famosos reagiram em peso e detonaram Juliano Cazarré nas redes Crédito: Reprodução

Juliano Cazarré virou alvo de críticas de colegas famosos após anunciar o evento "O Farol e a Forja", descrito por ele como “o maior encontro de homens do Brasil”. Depois da repercussão do lançamento, artistas conhecidos usaram as redes sociais para rebater o ator e questionar o discurso apresentado por ele.

Entre os comentários que mais chamaram atenção esteve o de Marjorie Estiano. A atriz afirmou que Cazarré apenas reproduz ideias antigas e perigosas. “Você só está reproduzindo, em maior ou menor grau, um discurso que já é ampla e profundamente difundido, enraizado e que mata mulheres todos os dias”, escreveu.

Elisa Lucinda também reagiu e classificou a proposta como um “grande e preocupante delírio”. Em seguida, criticou o pensamento do colega. “Você está indo na contramão dos avanços do mundo”, disparou.

Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos 1 de 20

Já Paulo Betti ironizou a forma como o artista se apresentou no texto de divulgação do evento. “É tanto convencimento que ele se refere a si na terceira pessoa como se fosse uma entidade”, comentou.

Cláudia Abreu foi direta ao citar a realidade brasileira. “Num país com recorde de feminicídios…”, escreveu. Sílvia Buarque também se posicionou e definiu a iniciativa como “um equívoco atrás do outro”.