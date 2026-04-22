VEJA VÍDEO

Homem enforca participante em reality ao vivo, causa pânico e seguranças precisam intervir

Cena exibida no reality sérvio Elita gerou revolta nas redes sociais e mobilizou seguranças dentro da casa

Heider Sacramento

Publicado em 22 de abril de 2026 às 18:08

Cena de agressão em reality sérvio revolta internautas e viraliza nas redes Crédito: Reprodução

Um episódio de violência dentro de um reality show internacional tomou conta das redes sociais nesta quarta-feira (22). Um participante do programa sérvio Elita foi flagrado enforcando uma mulher durante uma discussão dentro do confinamento, em uma cena que precisou da intervenção imediata da equipe de segurança.

As imagens rapidamente viralizaram e causaram indignação entre internautas. No vídeo, o homem aparece debaixo de um edredom com a participante e, em meio a uma briga, passa a agir com agressividade. Em seguida, ele segura o pescoço da mulher, que reage verbalmente ao ataque.

GRAVE: Participante de reality sérvio ENFORCA mulher e segurança precisa intervir antes que algo pior aconteça. pic.twitter.com/4OIlkW9ZMB — POPTime (@poptime) April 22, 2026

Segundo o portal local Pink.rs, o homem foi identificado como Asmin Durdžić e a mulher como Maja Marinković. Os dois vivem um relacionamento dentro do reality, e a confusão teria começado por ciúmes envolvendo outra confinada, chamada Stanija.

Asmin Durdžić e Maja Marinković 1 de 4

Ainda de acordo com a imprensa local, Maja teria dito ao participante: “Agora você mostrou sua verdadeira face”, pouco antes da chegada dos seguranças. A produção entrou no quarto e retirou Asmin do local imediatamente.