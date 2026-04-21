NOVOS VISUAIS

De minilifting a novo sorriso: ex-BBBs revelam mudanças no visual antes da final do BBB 26

Eliminados da temporada surgem renovados para a decisão desta terça (21), com procedimentos estéticos, consultoria de imagem e looks especiais

Heider Sacramento

Publicado em 21 de abril de 2026 às 18:31

Ex-BBBs surgem repaginados antes da final com botox, lifting e novo visual Crédito: Reprodução

A grande final do BBB 26 acontece nesta terça-feira (21), mas quem também chamou atenção antes da decisão foram os ex-participantes da temporada. Fora da casa, vários brothers e sisters aproveitaram a repercussão do programa para investir no visual e aparecer repaginados para prestigiar Ana Paula Renault, Milena e Juliano Floss na última noite do reality.

Entre mini lifting facial, retoque de botox, mudanças no cabelo, facetas nos dentes e até consultoria de imagem, os ex-BBBs mostraram que a transformação pós-programa já começou. Em conversa com o gshow, os eliminados revelaram detalhes dos procedimentos e também deram spoilers dos looks escolhidos para a final.

Uma das mudanças que mais chamaram atenção foi a de Aline Campos, primeira eliminada da edição. Ela contou que realizou um mini lifting facial logo após sair do confinamento. Ainda em recuperação, a ex-sister disse já estar satisfeita com o resultado.

Ex-BBBs surgem de visual novo para a final do BBB 26 1 de 19

Brígido também decidiu renovar a imagem e buscou ajuda profissional. O ex-brother revelou que fez visagismo e consultoria de imagem, ajustando cabelo e barba para transmitir uma versão mais leve e jovem. Segundo ele, o novo visual representa melhor quem é fora da casa.

No time das pequenas intervenções, Maxiane contou que apenas retocou botox e fez um preenchimento leve. Já Paulo Augusto celebrou a realização de um desejo antigo: colocar facetas nos dentes.

Mudanças capilares também dominaram a lista. Sarah Andrade surgiu mais loira e com mechas hidratadas, Sol Vega recolocou o aplique logo após deixar o reality, enquanto Solange Couto revelou que pretende abandonar o mega hair e apostar em fios mais curtos.

Entre os homens, Jonas Sulzbach optou por algo simples e cortou o cabelo, enquanto Babu Santana brincou dizendo que fez barba e cabelo, além de prometer usar “algum filtro” nas redes sociais.

Outros ex-participantes confessaram que ainda não tiveram tempo para grandes transformações, mas querem se cuidar nos próximos dias. Jordana disse que pensa em mudar o cabelo, e Samira afirmou que a prioridade será retocar os fios.