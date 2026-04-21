Ana Paula sugere que Juliano se case com Marina Sena e motivo surpreende: 'Papo de mendigo'

Fernanda Varela
Publicado em 21 de abril de 2026 às 13:52
Uma conversa inusitada entre os finalistas do BBB 26 acabou repercutindo nas redes sociais nesta terça-feira (21). Durante um papo sobre o prêmio do programa, que inclui um carro além dos R$ 5,44 milhões, Ana Paula Renault sugeriu que Juliano Floss se case com Marina Sena para pagar menos no seguro do veículo.
A ideia surgiu quando os brothers discutiam o valor das apólices. Ana Paula afirmou que homens solteiros costumam pagar mais caro e brincou com uma possível solução. “Você pode me ajudar a pagar menos seguro”, disse, simulando como Juliano poderia abordar a cantora. “Você deixa claro que é só por causa disso, para a apólice ficar mais gentil.”
Juliano entrou na brincadeira e foi além. “Mas depois também não descaso”, respondeu. Em seguida, continuou no tom bem-humorado. “Tem que ter um filho.”
O momento rapidamente ganhou repercussão fora da casa e virou assunto nas redes sociais. Internautas reagiram com humor à conversa, com comentários ironizando o nível do papo entre os finalistas na reta decisiva do reality.