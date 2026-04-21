Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ana Paula sugere que Juliano se case com Marina Sena e motivo surpreende: 'Papo de mendigo'

Comentário vira piada entre finalistas e rende zoações nas redes

  • Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de abril de 2026 às 13:52

Ana Paula e Juliano
Ana Paula e Juliano Crédito: Reprodução | TV Globo

Uma conversa inusitada entre os finalistas do BBB 26 acabou repercutindo nas redes sociais nesta terça-feira (21). Durante um papo sobre o prêmio do programa, que inclui um carro além dos R$ 5,44 milhões, Ana Paula Renault sugeriu que Juliano Floss se case com Marina Sena para pagar menos no seguro do veículo.

A ideia surgiu quando os brothers discutiam o valor das apólices. Ana Paula afirmou que homens solteiros costumam pagar mais caro e brincou com uma possível solução. “Você pode me ajudar a pagar menos seguro”, disse, simulando como Juliano poderia abordar a cantora. “Você deixa claro que é só por causa disso, para a apólice ficar mais gentil.”

Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP

Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
1 de 28
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais

Juliano entrou na brincadeira e foi além. “Mas depois também não descaso”, respondeu. Em seguida, continuou no tom bem-humorado. “Tem que ter um filho.”

O momento rapidamente ganhou repercussão fora da casa e virou assunto nas redes sociais. Internautas reagiram com humor à conversa, com comentários ironizando o nível do papo entre os finalistas na reta decisiva do reality.

