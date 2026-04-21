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VÍDEO: Marcelo Sangalo solta a voz e canta sucesso de Ivete em noitada com amigos

Marcelinho Sangalo, de 16 anos, soltou a voz ao som de “Quando a Chuva Passar” durante saída em Petrolina

Fernanda Varela

Publicado em 21 de abril de 2026 às 13:27

Marcelo Sangalo Crédito: Reprodução

O filho mais velho de Ivete Sangalo chamou atenção nas redes sociais ao aparecer cantando um dos maiores sucessos da mãe durante uma noite com amigos em Petrolina, no interior de Pernambuco. O momento foi registrado em vídeo e começou a circular nesta terça-feira (21).

Marcelinho Sangalo, de 16 anos, estava em um bar da cidade, onde acontecia uma apresentação do cantor Dudu Lima. Em meio ao show, o artista puxou a música “Quando a Chuva Passar”, conhecida na voz de Ivete, em versão de arrocha. Foi quando o jovem se aproximou e acompanhou o refrão, chamando a atenção de quem estava no local.

Marcelo Sangalo no Carnaval 2026 1 de 10

O adolescente já demonstra afinidade com a música. Além de cantar, ele toca instrumentos como bateria, percussão, piano, guitarra e baixo. Também vem se dedicando à produção musical e costuma divulgar trechos de trabalhos próprios nas redes sociais.