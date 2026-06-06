REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Esperar é o maior obstáculo para viver. Esperando o amanhã, perdemos o hoje' - a reflexão de Sêneca sobre tempo e procrastinação

O pensamento do filósofo romano continua sendo compartilhado ao falar sobre adiamentos, prioridades e a tendência humana de deixar a vida para depois

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de junho de 2026 às 00:30

Sêneca Crédito: Imagem gerada por IA

Muitas pessoas vivem como se a felicidade estivesse sempre no futuro. Esperam o próximo emprego, o próximo relacionamento, as próximas férias ou uma condição ideal para começar a viver plenamente. A reflexão de Sêneca atravessou quase dois mil anos justamente porque questiona esse hábito de adiar a vida enquanto se aguarda um momento perfeito que talvez nunca chegue.

Um dos principais representantes do estoicismo, Sêneca acreditava que o tempo era o recurso mais valioso que uma pessoa possui. Para ele, grande parte da existência é desperdiçada não pela falta de anos, mas pela forma como esses anos são utilizados.

5 curiosidades sobre Sêneca 1 de 5

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por excesso de compromissos, ansiedade em relação ao futuro e sensação constante de que a vida verdadeira começará mais adiante.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Sonhos adiados indefinidamente, decisões importantes postergadas por medo, relacionamentos negligenciados ou a crença de que a felicidade depende de circunstâncias futuras.

O pensamento estoico não fala sobre impulsividade ou despreocupação com o amanhã. A ideia central está mais ligada ao reconhecimento de que a única parte da vida que realmente está disponível é o presente.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à procrastinação, à ansiedade antecipatória e à dificuldade de aproveitar o momento atual.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada tantos séculos depois. Em um tempo em que muita gente passa os dias esperando a próxima etapa da vida, Sêneca lembra que o amanhã é incerto, mas o hoje já está acontecendo.