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Frase do dia do Estoicismo: 'Esperar é o maior obstáculo para viver. Esperando o amanhã, perdemos o hoje' - a reflexão de Sêneca sobre tempo e procrastinação

O pensamento do filósofo romano continua sendo compartilhado ao falar sobre adiamentos, prioridades e a tendência humana de deixar a vida para depois

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de junho de 2026 às 00:30

Sêneca
Sêneca Crédito: Imagem gerada por IA

Muitas pessoas vivem como se a felicidade estivesse sempre no futuro. Esperam o próximo emprego, o próximo relacionamento, as próximas férias ou uma condição ideal para começar a viver plenamente. A reflexão de Sêneca atravessou quase dois mil anos justamente porque questiona esse hábito de adiar a vida enquanto se aguarda um momento perfeito que talvez nunca chegue.

Um dos principais representantes do estoicismo, Sêneca acreditava que o tempo era o recurso mais valioso que uma pessoa possui. Para ele, grande parte da existência é desperdiçada não pela falta de anos, mas pela forma como esses anos são utilizados.

5 curiosidades sobre Sêneca

Sêneca foi escritor, filósofo e também conselheiro do imperador Nero. por Reprodução
O filósofo defendia autocontrole, equilíbrio emocional e consciência sobre o tempo. por Imagem gerada por IA
O estoicismo de Sêneca influenciou livros, terapias e estudos sobre comportamento humano. por Reprodução
O filósofo acreditava que grande parte do sofrimento nasce da própria mente. por Imagem gerada por IA
Sêneca morreu em 65 d.C., após ser acusado de participar de uma conspiração contra Nero. por Reprodução
1 de 5
Sêneca foi escritor, filósofo e também conselheiro do imperador Nero. por Reprodução

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por excesso de compromissos, ansiedade em relação ao futuro e sensação constante de que a vida verdadeira começará mais adiante.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Sonhos adiados indefinidamente, decisões importantes postergadas por medo, relacionamentos negligenciados ou a crença de que a felicidade depende de circunstâncias futuras.

O pensamento estoico não fala sobre impulsividade ou despreocupação com o amanhã. A ideia central está mais ligada ao reconhecimento de que a única parte da vida que realmente está disponível é o presente.

Leia mais

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Se algo externo te incomoda, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua percepção dela' - a reflexão de Marco Aurélio sobre sofrimento emocional

Frase do dia do Estoicismo: 'Se algo externo te incomoda, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua percepção dela' - a reflexão de Marco Aurélio sobre sofrimento emocional

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Quanto menos precisamos da aprovação dos outros, mais livres nos tornamos' - a reflexão atribuída a Marco Aurélio sobre liberdade emocional

Frase do dia do Estoicismo: 'Quanto menos precisamos da aprovação dos outros, mais livres nos tornamos' - a reflexão atribuída a Marco Aurélio sobre liberdade emocional

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Nenhuma perda deve nos atingir mais do que a razão suporta' - a reflexão de Sêneca sobre dor e equilíbrio emocional

Frase do dia do Estoicismo: 'Nenhuma perda deve nos atingir mais do que a razão suporta' - a reflexão de Sêneca sobre dor e equilíbrio emocional

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à procrastinação, à ansiedade antecipatória e à dificuldade de aproveitar o momento atual.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada tantos séculos depois. Em um tempo em que muita gente passa os dias esperando a próxima etapa da vida, Sêneca lembra que o amanhã é incerto, mas o hoje já está acontecendo.

* Algumas frases históricas atribuídas a filósofos e pensadores podem apresentar diferentes traduções ao longo dos anos. Ainda assim, o pensamento central segue amplamente associado ao autor em obras, registros e interpretações históricas.

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