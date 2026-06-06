ASTROLOGIA

Anjo da Guarda faz alerta para 3 signos neste sábado (6 de junho): uma decisão adiada não poderá esperar mais

O sábado (6) chega com energia de definições e pode trazer situações que exigirão posicionamento e coragem

Fernanda Varela

Publicado em 6 de junho de 2026 às 00:00

Anjo da Guarda Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado (6) será marcado por movimentos importantes em áreas que vinham sendo deixadas para depois. O Anjo da Guarda indica que algumas respostas não chegarão de fora, mas através das escolhas que cada pessoa decidir fazer.

A orientação é não permanecer preso à indecisão. Adiar algo por muito tempo também é uma forma de escolha. Para três signos, o dia será especialmente decisivo.

Leão

Leoninos podem sentir que chegou a hora de tomar uma atitude em uma situação que já vinha causando desconforto. O Anjo da Guarda indica firmeza.

O ideal será agir com sinceridade e confiança.

O date perfeito para Leão 1 de 8

Libra

Librianos podem enfrentar um momento de escolha envolvendo relacionamentos ou planos pessoais. O dia favorece clareza.

O recado é parar de tentar agradar todo mundo.

O date perfeito para Libra 1 de 8

Peixes

Piscianos estarão mais intuitivos e perceberão com facilidade o que precisa mudar. O Anjo da Guarda indica renovação.

O momento pede coragem para confiar no próprio caminho.

O date perfeito para Peixes 1 de 8

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