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Frase do dia da Psicologia: 'Se o amor fosse só um sentimento, não haveria base para a promessa de amar um ao outro para sempre' - a reflexão de Erich Fromm sobre afeto

O pensamento do filósofo e psicanalista continua sendo compartilhado ao falar sobre relacionamentos duradouros, escolhas e a diferença entre paixão e amor verdadeiro

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de junho de 2026 às 01:00

Fromm nasceu na Alemanha e mais tarde se mudou para os Estados Unidos.
Fromm nasceu na Alemanha e mais tarde se mudou para os Estados Unidos. Crédito: Divulgação

Em uma época em que os relacionamentos costumam ser associados principalmente à intensidade das emoções, a reflexão de Erich Fromm propõe uma visão diferente. Para ele, o amor não pode depender apenas dos sentimentos do momento, porque emoções mudam, oscilam e se transformam ao longo do tempo.

Conhecido mundialmente por suas reflexões sobre os vínculos humanos, Fromm defendia que amar é uma capacidade que exige cuidado, responsabilidade, respeito e compromisso. Em sua visão, relacionamentos duradouros não se sustentam apenas pela paixão inicial, mas pela decisão contínua de construir uma vida ao lado de alguém.

10 curiosidades sobre Erich Fromm

Erich Fromm morreu em 1980, aos 79 anos. por Divulgação
Fromm nasceu na Alemanha e mais tarde se mudou para os Estados Unidos. por Divulgação
Suas reflexões influenciaram psicologia, filosofia e estudos sobre relações humanas. por Divulgação
Muitas frases atribuídas a Erich Fromm continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Divulgação
O psicanalista criticava o excesso de produtividade e a pressão constante da sociedade moderna. por Divulgação
Fromm defendia que amor verdadeiro exige maturidade emocional e autoconhecimento. por Divulgação
O livro A Arte de Amar se tornou uma de suas obras mais famosas no mundo. por Divulgação
O autor acreditava que muitas pessoas vivem tentando preencher carências através de consumo e aprovação social. por Divulgação
Fromm estudou temas ligados ao vazio emocional e à sensação de desconexão na vida moderna. por Divulgação
Erich Fromm foi um dos principais pensadores sobre solidão, amor e comportamento humano no século 20. por Divulgação
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Erich Fromm morreu em 1980, aos 79 anos. por Divulgação

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por conexões rápidas, expectativas elevadas e relações cada vez mais frágeis. Em muitos casos, as pessoas acreditam que o fim do entusiasmo inicial significa o fim do amor, quando, para Fromm, é justamente nesse momento que ele começa a ser colocado à prova.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Casais que atravessam dificuldades juntos, relacionamentos que sobrevivem às mudanças da vida, escolhas feitas em momentos difíceis e demonstrações de cuidado que vão além da emoção passageira.

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Frase do dia da Psicologia: 'O amor imaturo diz: eu te amo porque preciso de você. O amor maduro diz: eu preciso de você porque te amo' - a reflexão de Erich Fromm sobre dependência emocional

O pensamento filosófico não diminui a importância dos sentimentos. A ideia central está mais ligada à compreensão de que o amor verdadeiro também envolve decisão, presença e dedicação, especialmente quando a intensidade emocional não é a mesma dos primeiros dias.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à construção de vínculos saudáveis e à diferença entre paixão momentânea e amor amadurecido.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada décadas depois. Em um tempo em que muitos relacionamentos são avaliados apenas pela intensidade das emoções, Fromm lembra que amar também é uma escolha renovada diariamente.

* Algumas frases históricas atribuídas a filósofos, psicólogos e pensadores podem apresentar diferentes traduções ao longo dos anos. Ainda assim, o pensamento central segue amplamente associado ao autor em obras, registros e interpretações históricas.

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