REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Se o amor fosse só um sentimento, não haveria base para a promessa de amar um ao outro para sempre' - a reflexão de Erich Fromm sobre afeto

O pensamento do filósofo e psicanalista continua sendo compartilhado ao falar sobre relacionamentos duradouros, escolhas e a diferença entre paixão e amor verdadeiro

Fernanda Varela

Publicado em 6 de junho de 2026 às 01:00

Fromm nasceu na Alemanha e mais tarde se mudou para os Estados Unidos. Crédito: Divulgação

Em uma época em que os relacionamentos costumam ser associados principalmente à intensidade das emoções, a reflexão de Erich Fromm propõe uma visão diferente. Para ele, o amor não pode depender apenas dos sentimentos do momento, porque emoções mudam, oscilam e se transformam ao longo do tempo.

Conhecido mundialmente por suas reflexões sobre os vínculos humanos, Fromm defendia que amar é uma capacidade que exige cuidado, responsabilidade, respeito e compromisso. Em sua visão, relacionamentos duradouros não se sustentam apenas pela paixão inicial, mas pela decisão contínua de construir uma vida ao lado de alguém.

10 curiosidades sobre Erich Fromm 1 de 10

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por conexões rápidas, expectativas elevadas e relações cada vez mais frágeis. Em muitos casos, as pessoas acreditam que o fim do entusiasmo inicial significa o fim do amor, quando, para Fromm, é justamente nesse momento que ele começa a ser colocado à prova.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Casais que atravessam dificuldades juntos, relacionamentos que sobrevivem às mudanças da vida, escolhas feitas em momentos difíceis e demonstrações de cuidado que vão além da emoção passageira.

O pensamento filosófico não diminui a importância dos sentimentos. A ideia central está mais ligada à compreensão de que o amor verdadeiro também envolve decisão, presença e dedicação, especialmente quando a intensidade emocional não é a mesma dos primeiros dias.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à construção de vínculos saudáveis e à diferença entre paixão momentânea e amor amadurecido.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada décadas depois. Em um tempo em que muitos relacionamentos são avaliados apenas pela intensidade das emoções, Fromm lembra que amar também é uma escolha renovada diariamente.