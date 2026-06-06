REFLEXÃO

Frase de Einstein do dia: 'Duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana. E não tenho certeza absoluta sobre o universo.' - a reflexão sobre arrogância, erros e comportamento humano

O pensamento atribuído a Albert Einstein continua sendo compartilhado ao falar sobre ignorância, excesso de confiança e a capacidade humana de repetir os mesmos erros ao longo da história

Fernanda Varela

Publicado em 6 de junho de 2026 às 00:00

Albert Einstein morreu em 1955, aos 76 anos. Crédito: Reprodução

Apesar de todos os avanços científicos, tecnológicos e sociais, a humanidade continua convivendo com conflitos, preconceitos, desinformação e decisões que desafiam a lógica. A reflexão atribuída a Albert Einstein atravessou gerações justamente porque usa humor e ironia para abordar uma característica que parece acompanhar o ser humano desde sempre.

15 fatos sobre Albert Einstein 1 de 15

Conhecido por revolucionar a compreensão do universo, Einstein também costumava fazer observações sobre comportamento, sociedade e natureza humana. A frase sugere que, por mais que o conhecimento avance, a falta de reflexão e o apego a ideias equivocadas continuam produzindo consequências significativas.

A reflexão permanece atual em uma época marcada por excesso de informação e facilidade de acesso ao conhecimento. Em muitos casos, o problema não está na ausência de dados, mas na dificuldade de questionar crenças, reconhecer erros e avaliar fatos com senso crítico.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Discussões alimentadas por desinformação, decisões tomadas sem reflexão, comportamentos repetidos apesar das consequências ou a resistência em admitir equívocos.

O pensamento não deve ser interpretado como desprezo pelas pessoas. A ideia central está mais ligada à necessidade de humildade intelectual e ao reconhecimento de que todos são capazes de cometer erros quando deixam de questionar as próprias certezas.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa aos vieses cognitivos, à tendência humana de defender opiniões já formadas e à dificuldade de mudar de perspectiva.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada tantas décadas depois. Em um tempo em que o conhecimento está ao alcance de quase todos, Einstein lembra que inteligência também exige disposição para aprender, duvidar e reconhecer os próprios limites.