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Frase de Einstein do dia: 'Duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana. E não tenho certeza absoluta sobre o universo.' - a reflexão sobre arrogância, erros e comportamento humano

O pensamento atribuído a Albert Einstein continua sendo compartilhado ao falar sobre ignorância, excesso de confiança e a capacidade humana de repetir os mesmos erros ao longo da história

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de junho de 2026 às 00:00

Albert Einstein morreu em 1955, aos 76 anos.
Albert Einstein morreu em 1955, aos 76 anos. Crédito: Reprodução

Apesar de todos os avanços científicos, tecnológicos e sociais, a humanidade continua convivendo com conflitos, preconceitos, desinformação e decisões que desafiam a lógica. A reflexão atribuída a Albert Einstein atravessou gerações justamente porque usa humor e ironia para abordar uma característica que parece acompanhar o ser humano desde sempre.

15 fatos sobre Albert Einstein

Albert Einstein morreu em 1955, aos 76 anos. por Reprodução
Albert Einstein por Reprodução
Albert Einstein por Reprodução
Albert Einstein se posicionava publicamente sobre temas políticos e humanitários. por Reprodução
Albert Einstein por Reprodução
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Albert Einstein começou a falar mais tarde do que a maioria das crianças, o que preocupava sua família. por Reprodução
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Albert Einstein morreu em 1955, aos 76 anos. por Reprodução

Conhecido por revolucionar a compreensão do universo, Einstein também costumava fazer observações sobre comportamento, sociedade e natureza humana. A frase sugere que, por mais que o conhecimento avance, a falta de reflexão e o apego a ideias equivocadas continuam produzindo consequências significativas.

A reflexão permanece atual em uma época marcada por excesso de informação e facilidade de acesso ao conhecimento. Em muitos casos, o problema não está na ausência de dados, mas na dificuldade de questionar crenças, reconhecer erros e avaliar fatos com senso crítico.

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Frase de Einstein do dia: 'O grande problema da humanidade não está no domínio da Ciência, mas no domínio dos corações e das mentes humanas' - reflexão sobre intolerância

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Frase de Einstein do dia: 'Se você julgar um peixe pela capacidade de subir em árvores, ele passará a vida inteira acreditando que é estúpido' - a reflexão sobre comparação, talentos e autoestima

Imagem - Frase de Einstein do dia: 'O importante é não parar de questionar; a curiosidade tem sua própria razão de existir' - a reflexão sobre aprendizado, inquietação e crescimento pessoal

Frase de Einstein do dia: 'O importante é não parar de questionar; a curiosidade tem sua própria razão de existir' - a reflexão sobre aprendizado, inquietação e crescimento pessoal

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Discussões alimentadas por desinformação, decisões tomadas sem reflexão, comportamentos repetidos apesar das consequências ou a resistência em admitir equívocos.

O pensamento não deve ser interpretado como desprezo pelas pessoas. A ideia central está mais ligada à necessidade de humildade intelectual e ao reconhecimento de que todos são capazes de cometer erros quando deixam de questionar as próprias certezas.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa aos vieses cognitivos, à tendência humana de defender opiniões já formadas e à dificuldade de mudar de perspectiva.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada tantas décadas depois. Em um tempo em que o conhecimento está ao alcance de quase todos, Einstein lembra que inteligência também exige disposição para aprender, duvidar e reconhecer os próprios limites.

* Algumas frases históricas atribuídas a figuras públicas podem não possuir comprovação documental definitiva. Ainda assim, determinadas citações permanecem amplamente associadas a seus autores em livros, compilações e referências culturais ao longo dos anos.

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