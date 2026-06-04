REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Só um humano pode curar outro humano' - a reflexão atribuída a Irvin Yalom sobre conexão e acolhimento

O pensamento amplamente associado ao psiquiatra americano continua sendo compartilhado ao falar sobre empatia, solidão e a importância dos vínculos humanos para a saúde emocional

Fernanda Varela

Publicado em 4 de junho de 2026 às 00:00

Irvin Yalom Crédito: Reprodução

Em uma época marcada por tecnologia, respostas instantâneas e comunicação constante, muitas pessoas continuam enfrentando uma sensação cada vez mais comum: a de não se sentirem verdadeiramente compreendidas. A reflexão atribuída a Irvin D. Yalom atravessou gerações justamente porque destaca algo simples, mas profundamente humano: a capacidade de uma pessoa ajudar outra a enfrentar a própria dor.

Conhecido por suas contribuições à psicoterapia existencial, Yalom dedicou grande parte da carreira a estudar temas como solidão, sofrimento, medo, morte e relações humanas. Em suas obras, frequentemente aparece a ideia de que o encontro genuíno entre pessoas possui um papel transformador.

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por hiperconexão digital e, ao mesmo tempo, por índices crescentes de isolamento emocional. Em muitos casos, as pessoas conversam o dia inteiro sem sentir que realmente foram ouvidas.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Um amigo que permanece ao lado durante uma crise, uma conversa sincera em um momento difícil, o apoio de familiares ou o acolhimento recebido em um processo terapêutico.

O pensamento não sugere que afeto substitua tratamento psicológico ou acompanhamento médico quando necessário. A ideia central está mais ligada ao reconhecimento de que empatia, escuta e presença humana podem exercer um impacto profundo sobre o bem-estar emocional.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à importância dos vínculos sociais, do sentimento de pertencimento e da construção de relações saudáveis ao longo da vida.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada. Em um tempo em que muitas pessoas convivem com a sensação de estarem sozinhas mesmo cercadas por outras, a reflexão lembra que compreender e ser compreendido continua sendo uma das necessidades mais fundamentais da experiência humana.