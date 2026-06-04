Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Frase do dia do Estoicismo: 'Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida' - a reflexão de Sêneca sobre tempo e propósito

O pensamento do filósofo romano continua sendo compartilhado ao falar sobre procrastinação, prioridades e a tendência humana de adiar aquilo que realmente importa

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de junho de 2026 às 01:00

Sêneca
Sêneca Crédito: Reprodução

Muitas pessoas vivem como se a vida verdadeira estivesse sempre marcada para depois. Depois de terminar um projeto, depois de ganhar mais dinheiro, depois de resolver problemas ou depois de encontrar o momento ideal. A reflexão de Sêneca atravessou quase dois mil anos justamente porque questiona esse hábito de empurrar a própria existência para o futuro.

Um dos principais nomes do estoicismo, Sêneca acreditava que o tempo era o bem mais valioso que uma pessoa possui. Para ele, a vida não deveria ser medida apenas pela quantidade de anos vividos, mas pela forma como cada dia é aproveitado.

5 curiosidades sobre Sêneca

Sêneca foi escritor, filósofo e também conselheiro do imperador Nero. por Reprodução
O filósofo defendia autocontrole, equilíbrio emocional e consciência sobre o tempo. por Imagem gerada por IA
O estoicismo de Sêneca influenciou livros, terapias e estudos sobre comportamento humano. por Reprodução
O filósofo acreditava que grande parte do sofrimento nasce da própria mente. por Imagem gerada por IA
Sêneca morreu em 65 d.C., após ser acusado de participar de uma conspiração contra Nero. por Reprodução
1 de 5
Sêneca foi escritor, filósofo e também conselheiro do imperador Nero. por Reprodução

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por excesso de compromissos, distrações constantes e sensação permanente de falta de tempo. Em muitos casos, as pessoas passam tanto tempo planejando o futuro que deixam de perceber o presente.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Sonhos adiados indefinidamente, relacionamentos deixados em segundo plano, excesso de trabalho ou a sensação de que a vida está passando rápido demais.

Leia mais

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Não recebemos uma vida curta, mas a tornamos curta' - a reflexão de Sêneca sobre tempo e prioridades

Frase do dia do Estoicismo: 'Não recebemos uma vida curta, mas a tornamos curta' - a reflexão de Sêneca sobre tempo e prioridades

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Precisamos de toda a nossa vida para aprender a viver e também para aprender a morrer' - a reflexão de Sêneca sobre tempo e finitude

Frase do dia do Estoicismo: 'Precisamos de toda a nossa vida para aprender a viver e também para aprender a morrer' - a reflexão de Sêneca sobre tempo e finitude

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Nenhuma pessoa é infeliz por causa de outra' - a reflexão de Epicteto sobre responsabilidade emocional

Frase do dia do Estoicismo: 'Nenhuma pessoa é infeliz por causa de outra' - a reflexão de Epicteto sobre responsabilidade emocional

O pensamento estoico não fala sobre viver sem responsabilidade ou ignorar o amanhã. A ideia central está mais ligada à capacidade de dar valor ao dia de hoje, entendendo que a vida acontece justamente nos momentos que costumam ser considerados comuns.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à importância da presença, da consciência do tempo e da construção de uma vida alinhada aos próprios valores.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada tantos séculos depois. Em um tempo em que muita gente vive esperando a hora certa para começar a viver, Sêneca lembra que cada dia já é uma vida inteira em miniatura.

* Algumas frases históricas atribuídas a filósofos e pensadores podem apresentar diferentes traduções ao longo dos anos. Ainda assim, o pensamento central segue amplamente associado ao autor em obras, registros e interpretações históricas.

Mais recentes

Imagem - Carolina Dieckmann detalha riscos após diagnóstico de infecção grave: 'Estágio mais avançado'

Carolina Dieckmann detalha riscos após diagnóstico de infecção grave: 'Estágio mais avançado'
Imagem - Admirador secreto? Virgínia ganha buquê misterioso e esconde identidade do remetente

Admirador secreto? Virgínia ganha buquê misterioso e esconde identidade do remetente
Imagem - Fora do projeto, Bruna Biancardi reage a documentário sobre esposas dos craques da seleção brasileira

Fora do projeto, Bruna Biancardi reage a documentário sobre esposas dos craques da seleção brasileira