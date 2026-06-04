REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida' - a reflexão de Sêneca sobre tempo e propósito

O pensamento do filósofo romano continua sendo compartilhado ao falar sobre procrastinação, prioridades e a tendência humana de adiar aquilo que realmente importa

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de junho de 2026 às 01:00

Sêneca Crédito: Reprodução

Muitas pessoas vivem como se a vida verdadeira estivesse sempre marcada para depois. Depois de terminar um projeto, depois de ganhar mais dinheiro, depois de resolver problemas ou depois de encontrar o momento ideal. A reflexão de Sêneca atravessou quase dois mil anos justamente porque questiona esse hábito de empurrar a própria existência para o futuro.

Um dos principais nomes do estoicismo, Sêneca acreditava que o tempo era o bem mais valioso que uma pessoa possui. Para ele, a vida não deveria ser medida apenas pela quantidade de anos vividos, mas pela forma como cada dia é aproveitado.

5 curiosidades sobre Sêneca 1 de 5

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por excesso de compromissos, distrações constantes e sensação permanente de falta de tempo. Em muitos casos, as pessoas passam tanto tempo planejando o futuro que deixam de perceber o presente.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Sonhos adiados indefinidamente, relacionamentos deixados em segundo plano, excesso de trabalho ou a sensação de que a vida está passando rápido demais.

O pensamento estoico não fala sobre viver sem responsabilidade ou ignorar o amanhã. A ideia central está mais ligada à capacidade de dar valor ao dia de hoje, entendendo que a vida acontece justamente nos momentos que costumam ser considerados comuns.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à importância da presença, da consciência do tempo e da construção de uma vida alinhada aos próprios valores.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada tantos séculos depois. Em um tempo em que muita gente vive esperando a hora certa para começar a viver, Sêneca lembra que cada dia já é uma vida inteira em miniatura.