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Anjo da Guarda manda recado importante para 3 signos nesta quinta-feira (4 de junho): hora de confiar mais em si mesmo

A quinta-feira (4) chega com energia de fortalecimento interior e favorece decisões que estavam sendo adiadas por insegurança

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de junho de 2026 às 00:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

A quinta-feira (4) será marcada por uma sensação de clareza e amadurecimento. O Anjo da Guarda indica que muitas respostas procuradas nos últimos dias podem surgir de dentro para fora, através da intuição, da experiência e da confiança nas próprias escolhas.

A orientação é parar de buscar aprovação de todos ao redor. Algumas decisões precisam ser tomadas apenas com base naquilo que faz sentido para você. Para três signos, o momento será de fortalecimento.

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Gêmeos

Geminianos podem perceber que sabem exatamente o que precisam fazer, mas estavam esperando validação externa. O Anjo da Guarda indica autoconfiança.

O ideal será acreditar mais na própria capacidade.

Perfume ideal para Gêmeos

Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA

Virgem

Virginianos podem viver um dia importante para organizar metas e definir prioridades. O momento favorece planejamento.

O recado é não deixar o medo atrasar seus passos.

Perfume ideal para Virgem

Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA

Peixes

Piscianos estarão mais conectados à intuição e podem receber sinais importantes sobre caminhos futuros. O Anjo da Guarda indica direcionamento.

O momento pede confiança no que o coração já sabe.

Perfume ideal para Peixes

Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA

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