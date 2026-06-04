ASTROLOGIA

Anjo da Guarda manda recado importante para 3 signos nesta quinta-feira (4 de junho): hora de confiar mais em si mesmo

A quinta-feira (4) chega com energia de fortalecimento interior e favorece decisões que estavam sendo adiadas por insegurança

Fernanda Varela

Publicado em 4 de junho de 2026 às 00:00

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

A quinta-feira (4) será marcada por uma sensação de clareza e amadurecimento. O Anjo da Guarda indica que muitas respostas procuradas nos últimos dias podem surgir de dentro para fora, através da intuição, da experiência e da confiança nas próprias escolhas.

A orientação é parar de buscar aprovação de todos ao redor. Algumas decisões precisam ser tomadas apenas com base naquilo que faz sentido para você. Para três signos, o momento será de fortalecimento.

Gêmeos

Geminianos podem perceber que sabem exatamente o que precisam fazer, mas estavam esperando validação externa. O Anjo da Guarda indica autoconfiança.

O ideal será acreditar mais na própria capacidade.

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Virgem

Virginianos podem viver um dia importante para organizar metas e definir prioridades. O momento favorece planejamento.

O recado é não deixar o medo atrasar seus passos.

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Peixes

Piscianos estarão mais conectados à intuição e podem receber sinais importantes sobre caminhos futuros. O Anjo da Guarda indica direcionamento.

O momento pede confiança no que o coração já sabe.

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