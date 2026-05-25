REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Quanto menos precisamos da aprovação dos outros, mais livres nos tornamos' - a reflexão atribuída a Marco Aurélio sobre liberdade emocional

O pensamento associado ao imperador romano continua sendo compartilhado ao falar sobre insegurança, comparação constante e a necessidade humana de ser aceito

Fernanda Varela

Publicado em 25 de maio de 2026 às 06:00

Marco Aurélio governou Roma durante guerras, epidemias e períodos de instabilidade. Crédito: Reprodução

Grande parte da ansiedade moderna nasce da necessidade de agradar. Em muitos casos, as pessoas escolhem palavras, comportamentos e até sonhos pensando mais na aprovação dos outros do que na própria paz emocional. A reflexão atribuída a Marco Aurélio atravessou séculos justamente porque fala sobre uma das prisões emocionais mais comuns da vida humana: depender constantemente da validação alheia.

Um dos principais nomes do estoicismo, Marco Aurélio defendia que a liberdade emocional começa quando alguém deixa de colocar a própria paz nas mãos da opinião dos outros.

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A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por redes sociais, comparação constante e necessidade permanente de aceitação. Em muitos casos, as pessoas vivem emocionalmente cansadas tentando corresponder a expectativas externas impossíveis de controlar completamente.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Medo exagerado de críticas, necessidade constante de aprovação, dificuldade de dizer “não”, preocupação excessiva com julgamentos ou sensação de fracasso quando não recebem reconhecimento.

O pensamento estoico não fala sobre viver isolado ou ignorar completamente os outros. A ideia central está mais ligada à capacidade de construir autoestima sem depender o tempo inteiro da validação externa.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam esse tipo de reflexão à ansiedade social, insegurança emocional e dificuldade moderna de desenvolver identidade própria em meio à pressão coletiva.