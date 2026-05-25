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Frase do dia do Estoicismo: 'Quanto menos precisamos da aprovação dos outros, mais livres nos tornamos' - a reflexão atribuída a Marco Aurélio sobre liberdade emocional

O pensamento associado ao imperador romano continua sendo compartilhado ao falar sobre insegurança, comparação constante e a necessidade humana de ser aceito

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 25 de maio de 2026 às 06:00

Marco Aurélio governou Roma durante guerras, epidemias e períodos de instabilidade.
Marco Aurélio governou Roma durante guerras, epidemias e períodos de instabilidade. Crédito: Reprodução

Grande parte da ansiedade moderna nasce da necessidade de agradar. Em muitos casos, as pessoas escolhem palavras, comportamentos e até sonhos pensando mais na aprovação dos outros do que na própria paz emocional. A reflexão atribuída a Marco Aurélio atravessou séculos justamente porque fala sobre uma das prisões emocionais mais comuns da vida humana: depender constantemente da validação alheia.

Um dos principais nomes do estoicismo, Marco Aurélio defendia que a liberdade emocional começa quando alguém deixa de colocar a própria paz nas mãos da opinião dos outros.

10 curiosidades sobre o ex-imperador romano Marco Aurélio Antonino

Marco Aurélio morreu em 180 d.C. e segue como uma das figuras mais conhecidas da filosofia clássica. por Reprodução
O pensamento estoico de Marco Aurélio influencia estudos modernos sobre comportamento humano. por Reprodução
Suas reflexões falavam muito sobre ansiedade, raiva, sofrimento e propósito. por Reprodução
Mesmo sendo um dos homens mais poderosos do mundo, Marco Aurélio valorizava simplicidade e autoconsciência. por Reprodução
Marco Aurélio governou Roma durante guerras, epidemias e períodos de instabilidade. por Reprodução
O imperador defendia autocontrole, disciplina emocional e equilíbrio diante das dificuldades. por Reprodução
Muitas frases de Marco Aurélio continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
O filósofo escrevia reflexões pessoais que mais tarde deram origem ao livro Meditações. por Reprodução
Marco Aurélio ficou conhecido como um dos maiores representantes do estoicismo. por Reprodução
Marco Aurélio governou o Império Romano entre os anos 161 e 180 d.C. por Reprodução
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Marco Aurélio morreu em 180 d.C. e segue como uma das figuras mais conhecidas da filosofia clássica. por Reprodução

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por redes sociais, comparação constante e necessidade permanente de aceitação. Em muitos casos, as pessoas vivem emocionalmente cansadas tentando corresponder a expectativas externas impossíveis de controlar completamente.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Medo exagerado de críticas, necessidade constante de aprovação, dificuldade de dizer “não”, preocupação excessiva com julgamentos ou sensação de fracasso quando não recebem reconhecimento.

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Frase do dia do Estoicismo: 'A dificuldade fortalece a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo' - a reflexão de Sêneca sobre sofrimento e amadurecimento

O pensamento estoico não fala sobre viver isolado ou ignorar completamente os outros. A ideia central está mais ligada à capacidade de construir autoestima sem depender o tempo inteiro da validação externa.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam esse tipo de reflexão à ansiedade social, insegurança emocional e dificuldade moderna de desenvolver identidade própria em meio à pressão coletiva.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada tantos séculos depois. Em um mundo onde tanta gente mede o próprio valor pela aprovação dos outros, Marco Aurélio lembra que liberdade emocional também nasce da capacidade de não depender dela o tempo inteiro.

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