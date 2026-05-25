Maré de prosperidade: 3 signos recebem boas notícias no trabalho nesta segunda (25)

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Heider Sacramento
Publicado em 25 de maio de 2026 às 05:00
A semana começa com energia de renovação para alguns signos do zodíaco. Segundo o tarot, esta segunda-feira (25) será marcada por oportunidades inesperadas, conversas decisivas e mudanças capazes de alterar rumos pessoais e profissionais.
Áries, Touro e Gêmeos aparecem entre os signos mais impactados pelas cartas no início da semana. O momento favorece a atitude, reorganização financeira e novas conexões.
Áries terá uma segunda-feira movimentada e pode receber notícias importantes ligadas ao trabalho ou a projetos pessoais. As cartas indicam coragem para iniciar uma nova fase.
Comidas que são a cara de Áries
Touro entra em um período de maior estabilidade emocional. O tarot aponta resolução de conflitos e possibilidade de avanço em situações que estavam travadas.
Decoração que é a cara de Touro
Já Gêmeos viverá um dia de movimento, contatos inesperados e mudanças rápidas de planos. A previsão mostra energia positiva para comunicação, reencontros e novas oportunidades.
O date perfeito para Gêmeos
Segundo as cartas, a segunda-feira será estratégica para quem deseja começar a semana tomando decisões importantes e deixando para trás situações que já não fazem sentido.