TAROT & SIGNOS

Maré de prosperidade: 3 signos recebem boas notícias no trabalho nesta segunda (25)

Tarot aponta decisões importantes, novidades profissionais e movimentações inesperadas no amor e no trabalho

Heider Sacramento

Publicado em 25 de maio de 2026 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

A semana começa com energia de renovação para alguns signos do zodíaco. Segundo o tarot, esta segunda-feira (25) será marcada por oportunidades inesperadas, conversas decisivas e mudanças capazes de alterar rumos pessoais e profissionais.

Áries, Touro e Gêmeos aparecem entre os signos mais impactados pelas cartas no início da semana. O momento favorece a atitude, reorganização financeira e novas conexões.

Áries terá uma segunda-feira movimentada e pode receber notícias importantes ligadas ao trabalho ou a projetos pessoais. As cartas indicam coragem para iniciar uma nova fase.

Comidas que são a cara de Áries 1 de 10

Touro entra em um período de maior estabilidade emocional. O tarot aponta resolução de conflitos e possibilidade de avanço em situações que estavam travadas.

Decoração que é a cara de Touro 1 de 10

Já Gêmeos viverá um dia de movimento, contatos inesperados e mudanças rápidas de planos. A previsão mostra energia positiva para comunicação, reencontros e novas oportunidades.

O date perfeito para Gêmeos 1 de 8