CASA E JARDIM

Diga adeus ao reboco: técnica simples permite revestir parede de bloco em poucos minutos

Revestimento permite cobrir parede de blocos sem precisar de reboco caro ou argamassa



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 25 de maio de 2026 às 04:04

Revista paredes sem revestimento com eficiência Crédito: Magnific

Talvez você tenha uma parede de blocos em casa e, só de pensar em prepará-la, já dá dor de cabeça: reboco, argamassa e pintura... Porém, existe uma técnica que pode te fazer economizar tempo e dinheiro para cobrir a parede.

O acabamento sem reboco não tenta deixar a parede lisa como massa corrida. A ideia é cobrir os poros do bloco, reduzir o aspecto bruto e criar uma camada texturizada capaz de disfarçar pequenas irregularidades.

Na prática, o processo troca o reboco tradicional por um conjunto mais simples: selador para regular a absorção, textura para encorpar a superfície e tinta acrílica para dar cor e proteção.

Porcelanato, vinílico, taco e cimento queimado: qual piso escolher? 1 de 13

Pré-preparação

Antes de aplicar qualquer produto, remova a poeira com escova de nylon firme. Faça movimentos retos, de cima para baixo, para tirar partículas soltas das juntas e dos poros do bloco.

Se houver mofo, marcas de chuva ou gordura, lave a superfície com água e detergente neutro. Depois, espere a secagem completa. Pintar bloco ainda úmido aumenta o risco de bolhas, manchas e perda de aderência.

Também vale observar buracos entre blocos e fissuras mais aparentes. Falhas pequenas podem sumir com a textura, mas aberturas maiores precisam de massa de reparo antes do acabamento.

Use selador para evitar manchas

O selador acrílico ajuda a igualar a absorção da parede. Em bloco de concreto, essa etapa faz diferença porque algumas partes puxam mais produto do que outras, criando manchas no acabamento final.

Ele deve ser aplicado com rolo de lã, pincel ou trincha, conforme a orientação do fabricante. A parede precisa estar firme, limpa, seca, sem poeira, sem gordura e sem mofo antes da aplicação. Crédito: Blue Bird / Pexels

Em paredes muito porosas, o selador também reduz o desperdício de textura e tinta. Isso deixa o custo mais previsível e evita que o acabamento fique com áreas mais claras ou mais ásperas.

Escolha textura acrílica média

A textura acrílica costuma funcionar melhor que uma tinta comum aplicada diretamente no bloco. Ela tem mais corpo, cobre poros mais aparentes e cria uma camada capaz de uniformizar o visual da parede.

Texturas muito finas podem não esconder bem as marcas do bloco. Já as muito grossas podem deixar o resultado pesado. Para reforma caseira, a textura média é o caminho mais seguro para equilibrar cobertura e aparência.

Superfícies naturalmente mais texturizadas podem exigir texturas mais intensas para realizar o revestimento Crédito: Plato Terentev / Pexels

O produto deve ser misturado até ficar homogêneo. Depois, a aplicação pode ser feita com desempenadeira ou rolo apropriado, sempre em trechos menores, para evitar marcas de emenda.

Aplique em partes pequenas

Comece por um canto superior da parede e avance por áreas menores. Trabalhar por trechos ajuda a manter a borda ainda úmida, o que reduz manchas entre uma parte aplicada e outra.

A camada não precisa transformar o bloco em parede lisa. O acabamento fica melhor quando respeita a textura original da alvenaria, mas cobre o excesso de porosidade e dá unidade ao visual.

Depois da textura, espere o tempo indicado no rótulo antes da pintura. Algumas massas secam ao toque em poucas horas, mas a cura completa costuma levar mais tempo. Por isso, pressa demais pode comprometer o resultado.

Finalize com tinta acrílica

A tinta acrílica entra como acabamento final. O rolo de lã mais alto ajuda a alcançar os relevos da textura e evita falhas de cobertura. Em geral, duas demãos entregam um visual mais uniforme.

A cor muda bastante a leitura do ambiente. Tons claros deixam garagens, corredores e áreas internas mais leves. Já cinza, areia e terracota reforçam o aspecto industrial da parede.