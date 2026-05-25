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Diga adeus ao reboco: técnica simples permite revestir parede de bloco em poucos minutos

Revestimento permite cobrir parede de blocos sem precisar de reboco caro ou argamassa

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 25 de maio de 2026 às 04:04

Revista paredes sem revestimento com eficiência
Revista paredes sem revestimento com eficiência Crédito: Magnific

Talvez você tenha uma parede de blocos em casa e, só de pensar em prepará-la, já dá dor de cabeça: reboco, argamassa e pintura... Porém, existe uma técnica que pode te fazer economizar tempo e dinheiro para cobrir a parede.

O acabamento sem reboco não tenta deixar a parede lisa como massa corrida. A ideia é cobrir os poros do bloco, reduzir o aspecto bruto e criar uma camada texturizada capaz de disfarçar pequenas irregularidades.

Na prática, o processo troca o reboco tradicional por um conjunto mais simples: selador para regular a absorção, textura para encorpar a superfície e tinta acrílica para dar cor e proteção.

Porcelanato, vinílico, taco e cimento queimado: qual piso escolher?

O piso vinílico é uma opção que pode trazer mais conforto e facilidade para os moradores (Imagem: Guilherme Pucci | Projeto: Júlia Guadix) por
O porcelanato considerado um material-chave na decoração de diversos ambientes tem sido preterido por outros materiais, como o cimento queimado (Projeto: BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci) por
Pisos vinílicos tem criado maior apelo ao rústico; aço corten marca presença na bancada com cuba esculpida com porcelanato (Projeto: BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci) por
O piso vinílico pode ser encontrado em diversas cores e texturas (Imagem: Guilherme Pucci | Projeto: Júlia Guadix) por
Pisos vinílicos têm sido escolhido por deixar obra mais prática e mais barata. Porcelanatos Portinari Carvalho HD Acet (20x120): de R$ 196 por R$ 99, que imita a madeira. por Divulgação
Apartamento pequeno com o mesmo piso nos ambientes oferece sensação de amplitude (Imagem: Guilherme Pucci | Projeto de Bruno Moraes Arquitetura) por
O piso da lavanderia precisa ser fácil de limpar (Imagem: Evgeny Atamanenko | Shutterstock) por
O piso de porcelanato é muito usado em varanda (Projeto: BMA Studio | Imagem: Guilherme Pucci) por
O piso de madeira contribui para o isolamento térmico (Projeto: RAWI Arquitetura + Design l Imagem: Juliana Deeke) por Projeto: RAWI Arquitetura + Design l Imagem: Juliana Deeke
Para a escolha da madeira para o piso é importante levar em conta o estilo da arquitetura (Projeto: Sabella Arquitetura | Imagem: Manuel Sá) por Projeto: Sabella Arquitetura | Imagem: Manuel Sá
O piso de taco requer cuidados com a limpeza e a manutenção (Imagem: Maura Mello | Projeto do escritório Dantas & Passos Arquitetura) por
O piso de taco é clássico e deixa o ambiente acolhedor (Imagem: Maura Mello | Projeto do escritório Dantas & Passos Arquitetura) por
O buffet suspenso traz um efeito lúdico e facilita a limpeza do piso (Projeto: Daniela Funari Arquitetura | Imagem: Julia Novoa Fotografia) por Projeto: Daniela Funari Arquitetura | Imagem: Julia Novoa Fotografia
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O piso vinílico é uma opção que pode trazer mais conforto e facilidade para os moradores (Imagem: Guilherme Pucci | Projeto: Júlia Guadix) por

Pré-preparação

Antes de aplicar qualquer produto, remova a poeira com escova de nylon firme. Faça movimentos retos, de cima para baixo, para tirar partículas soltas das juntas e dos poros do bloco.

Se houver mofo, marcas de chuva ou gordura, lave a superfície com água e detergente neutro. Depois, espere a secagem completa. Pintar bloco ainda úmido aumenta o risco de bolhas, manchas e perda de aderência.

Também vale observar buracos entre blocos e fissuras mais aparentes. Falhas pequenas podem sumir com a textura, mas aberturas maiores precisam de massa de reparo antes do acabamento.

Use selador para evitar manchas

O selador acrílico ajuda a igualar a absorção da parede. Em bloco de concreto, essa etapa faz diferença porque algumas partes puxam mais produto do que outras, criando manchas no acabamento final.

Ele deve ser aplicado com rolo de lã, pincel ou trincha, conforme a orientação do fabricante. A parede precisa estar firme, limpa, seca, sem poeira, sem gordura e sem mofo antes da aplicação.
Ele deve ser aplicado com rolo de lã, pincel ou trincha, conforme a orientação do fabricante. A parede precisa estar firme, limpa, seca, sem poeira, sem gordura e sem mofo antes da aplicação. Crédito: Blue Bird / Pexels

Em paredes muito porosas, o selador também reduz o desperdício de textura e tinta. Isso deixa o custo mais previsível e evita que o acabamento fique com áreas mais claras ou mais ásperas.

Escolha textura acrílica média

A textura acrílica costuma funcionar melhor que uma tinta comum aplicada diretamente no bloco. Ela tem mais corpo, cobre poros mais aparentes e cria uma camada capaz de uniformizar o visual da parede.

Texturas muito finas podem não esconder bem as marcas do bloco. Já as muito grossas podem deixar o resultado pesado. Para reforma caseira, a textura média é o caminho mais seguro para equilibrar cobertura e aparência.

Superfícies naturalmente mais texturizadas podem exigir texturas mais intensas para realizar o revestimento
Superfícies naturalmente mais texturizadas podem exigir texturas mais intensas para realizar o revestimento Crédito: Plato Terentev / Pexels

O produto deve ser misturado até ficar homogêneo. Depois, a aplicação pode ser feita com desempenadeira ou rolo apropriado, sempre em trechos menores, para evitar marcas de emenda.

Aplique em partes pequenas

Comece por um canto superior da parede e avance por áreas menores. Trabalhar por trechos ajuda a manter a borda ainda úmida, o que reduz manchas entre uma parte aplicada e outra.

A camada não precisa transformar o bloco em parede lisa. O acabamento fica melhor quando respeita a textura original da alvenaria, mas cobre o excesso de porosidade e dá unidade ao visual.

Depois da textura, espere o tempo indicado no rótulo antes da pintura. Algumas massas secam ao toque em poucas horas, mas a cura completa costuma levar mais tempo. Por isso, pressa demais pode comprometer o resultado.

Finalize com tinta acrílica

A tinta acrílica entra como acabamento final. O rolo de lã mais alto ajuda a alcançar os relevos da textura e evita falhas de cobertura. Em geral, duas demãos entregam um visual mais uniforme.

A cor muda bastante a leitura do ambiente. Tons claros deixam garagens, corredores e áreas internas mais leves. Já cinza, areia e terracota reforçam o aspecto industrial da parede.

Correlação entre cores e emoções, segundo o estudo

O vermelho aparece associado a emoções intensas, de alta ativação, podendo transmitir energia, força e tensão emocional por Jan van der Wolf / Pexels
O amarelo foi uma das cores mais associadas a alegria e emoções positivas de alta ativação por Max Vakhtbovych / Pexels
O laranja aparece ligado a emoções positivas e estimulantes, com sensação de energia, calor e movimento por Luk Sauvage / Pexels
O verde aparece ligado a emoções positivas e mais calmas, próximas de relaxamento e equilíbrio por Image Hunter / Pexels
O azul foi associado a emoções positivas de baixa ativação, embora também possa carregar associações com tristeza em parte da literatura por HONG SON / Pexels
O rosa aparece com associações positivas, especialmente ligadas a amor, suavidade e alegria por Monstera Production / Pexels
O roxo aparece associado a emoções de poder e controle, mas com leitura mais ambígua que as cores quentes claras por Imad Clicks / Pexels
O marrom aparece mais próximo de associações negativas, como tédio, tristeza e desgosto, dependendo do contexto visual por Ansar Muhammad / Pexels
O cinza foi associado a emoções negativas de baixa ativação, como cansaço, tédio e tristeza por O cinza foi associado a emoções negativas de baixa ativação, como cansaço, tédio e tristeza
O preto foi associado a emoções negativas e de alta ativação, incluindo medo, tristeza e tensão por Bilal Mansuri / Pexels
O verde-azulado aparece próximo das cores frias positivas, com associações de calma, contentamento e alívio por Alex Quezada / Pexels
O branco aparece ligado a emoções positivas e calmas, como alívio, esperança e relaxamento por Max Vakhtbovych / Pexels
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O vermelho aparece associado a emoções intensas, de alta ativação, podendo transmitir energia, força e tensão emocional por Jan van der Wolf / Pexels

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