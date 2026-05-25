Diga adeus ao reboco: técnica simples permite revestir parede de bloco em poucos minutos

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 25 de maio de 2026 às 04:04
Talvez você tenha uma parede de blocos em casa e, só de pensar em prepará-la, já dá dor de cabeça: reboco, argamassa e pintura... Porém, existe uma técnica que pode te fazer economizar tempo e dinheiro para cobrir a parede.
O acabamento sem reboco não tenta deixar a parede lisa como massa corrida. A ideia é cobrir os poros do bloco, reduzir o aspecto bruto e criar uma camada texturizada capaz de disfarçar pequenas irregularidades.
Na prática, o processo troca o reboco tradicional por um conjunto mais simples: selador para regular a absorção, textura para encorpar a superfície e tinta acrílica para dar cor e proteção.
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Antes de aplicar qualquer produto, remova a poeira com escova de nylon firme. Faça movimentos retos, de cima para baixo, para tirar partículas soltas das juntas e dos poros do bloco.
Se houver mofo, marcas de chuva ou gordura, lave a superfície com água e detergente neutro. Depois, espere a secagem completa. Pintar bloco ainda úmido aumenta o risco de bolhas, manchas e perda de aderência.
Também vale observar buracos entre blocos e fissuras mais aparentes. Falhas pequenas podem sumir com a textura, mas aberturas maiores precisam de massa de reparo antes do acabamento.
O selador acrílico ajuda a igualar a absorção da parede. Em bloco de concreto, essa etapa faz diferença porque algumas partes puxam mais produto do que outras, criando manchas no acabamento final.
Em paredes muito porosas, o selador também reduz o desperdício de textura e tinta. Isso deixa o custo mais previsível e evita que o acabamento fique com áreas mais claras ou mais ásperas.
A textura acrílica costuma funcionar melhor que uma tinta comum aplicada diretamente no bloco. Ela tem mais corpo, cobre poros mais aparentes e cria uma camada capaz de uniformizar o visual da parede.
Texturas muito finas podem não esconder bem as marcas do bloco. Já as muito grossas podem deixar o resultado pesado. Para reforma caseira, a textura média é o caminho mais seguro para equilibrar cobertura e aparência.
O produto deve ser misturado até ficar homogêneo. Depois, a aplicação pode ser feita com desempenadeira ou rolo apropriado, sempre em trechos menores, para evitar marcas de emenda.
Comece por um canto superior da parede e avance por áreas menores. Trabalhar por trechos ajuda a manter a borda ainda úmida, o que reduz manchas entre uma parte aplicada e outra.
A camada não precisa transformar o bloco em parede lisa. O acabamento fica melhor quando respeita a textura original da alvenaria, mas cobre o excesso de porosidade e dá unidade ao visual.
Depois da textura, espere o tempo indicado no rótulo antes da pintura. Algumas massas secam ao toque em poucas horas, mas a cura completa costuma levar mais tempo. Por isso, pressa demais pode comprometer o resultado.
A tinta acrílica entra como acabamento final. O rolo de lã mais alto ajuda a alcançar os relevos da textura e evita falhas de cobertura. Em geral, duas demãos entregam um visual mais uniforme.
A cor muda bastante a leitura do ambiente. Tons claros deixam garagens, corredores e áreas internas mais leves. Já cinza, areia e terracota reforçam o aspecto industrial da parede.
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