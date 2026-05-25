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Áries, Câncer, Escorpião e Capricórnio recebem uma mensagem poderosa do universo hoje (25 de maio) e podem começar a semana com uma grande virada

A segunda-feira chega carregada de respostas, coragem e oportunidades para quem estava esperando um sinal para mudar de vida

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de maio de 2026 às 05:00

Signos e recado do universo
Signos e recado do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Algumas segundas parecem apenas o começo de mais uma rotina. Mas hoje, 25 de maio, certos signos podem sentir que algo importante está mudando dentro deles. O universo favorece recomeços, decisões profissionais, coragem emocional e atitudes que podem transformar completamente os próximos meses.

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Áries: Você começa a semana com uma energia forte de iniciativa e renovação. Existe uma sensação crescente de que não dá mais para aceitar menos do que merece, principalmente no trabalho e na vida afetiva. O dia favorece atitudes corajosas e mudanças rápidas.

Dica cósmica: Pare de diminuir seus sonhos para caber na realidade dos outros.

Filmes para Áries

Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução
Creed: Nascido para Lutar – Superação, desafio e espírito competitivo por Reprodução
Mad Max: Estrada da Fúria – Ação intensa, decisões impulsivas e liderança na marra por Reprodução
Kill Bill – Vingança movida por pura força de vontade por Reprodução
Rocky – Persistência e desejo de vencer por Reprodução
Corações de Ferro – Impulsividade e bravura em situações extremas por Reprodução
300 – Coragem extrema e liderança guerreira por Reprodução
Velozes e Furiosos – Velocidade, risco e atitude por Reprodução
Top Gun: Maverick – Adrenalina, ego e desafios constantes por Reprodução
John Wick – Ação direta, sem rodeios por Reprodução
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Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução

Câncer: Uma conversa importante pode mexer profundamente com suas emoções hoje. O universo favorece reconciliações, entendimentos e encerramentos necessários. Você tende a perceber que algumas dores antigas já não têm mais o mesmo poder sobre você.

Dica cósmica: Curar também significa parar de revisitar feridas todos os dias.

Filmes para Câncer

Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução
De Repente 30 – Nostalgia, doçura e afeto por Reprodução
Cartas para Julieta – Passado, amor e conexões emocionais por Reprodução
Toy Story – Afeto, pertencimento e amizade verdadeira. Conforto emocional puro por Reprodução
Divertida Mente – Emoções com sensibilidade, mas também leveza e esperança por Reprodução
Questão de Tempo – Amor, família e valor dos pequenos momentos por Reprodução
Encantada – Doçura, romance e final feliz sem peso por Reprodução
Simplesmente Acontece – Amor que amadurece com o tempo por Reprodução
Minha Mãe é uma Peça – Humor afetivo, família e coração por Reprodução
P.S. Eu Te Amo – Afeto, lembranças e recomeços com carinho por Reprodução
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Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução

Escorpião: A segunda-feira traz intensidade emocional e uma necessidade forte de transformação. Existe chance de mudanças importantes ligadas à carreira, dinheiro ou relações pessoais. Você pode sentir que finalmente está retomando o controle da própria vida.

Dica cósmica: Não tenha medo de abandonar versões antigas de si mesmo.

Filmes para Escorpião

Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução
Seven – Obsessão e sombras humanas por Reprodução
Oldboy – Vingança e impacto emocional por Reprodução
Coringa – Transformação extrema por Reprodução
A Pele que Habito – Manipulação e controle por Reprodução
Drive – Silêncio, obsessão e perigo por Reprodução
Réquiem para um Sonho – Intensidade emocional sem filtro por Reprodução
Cisne Negro – Obsessão e profundidade por Reprodução
O Talentoso Ripley – Identidade e controle por Reprodução
Clube da Luta – Conflito interno e ruptura por Reprodução
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Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução

Capricórnio: O universo começa a recompensar sua persistência de maneira mais clara. O dia favorece crescimento profissional, estabilidade e decisões maduras que ajudam você a construir algo sólido para o futuro. Existe também uma sensação forte de alívio emocional.

Dica cósmica: Nem tudo precisa acontecer rápido para dar certo.

Filmes para Capricórnio

O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução
Jobs – Construção e visão de longo prazo por Reprodução
Um Senhor Estagiário – Carreira e maturidade por Reprodução
Whiplash – Exigência extrema por Reprodução
O Discurso do Rei – Superação com disciplina por Reprodução
Lincoln – Responsabilidade histórica por Reprodução
Rede de Intrigas – Ambição e bastidores por Reprodução
A Grande Aposta – Estratégia e frieza por Reprodução
O Homem que Mudou o Jogo – Persistência estratégica por Reprodução
Casa Gucci - Ambição e poder por Reprodução
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O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução

Tags:

Signo Câncer Áries Escorpião Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

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