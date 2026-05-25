ASTROLOGIA

Áries, Câncer, Escorpião e Capricórnio recebem uma mensagem poderosa do universo hoje (25 de maio) e podem começar a semana com uma grande virada

A segunda-feira chega carregada de respostas, coragem e oportunidades para quem estava esperando um sinal para mudar de vida

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de maio de 2026 às 05:00

Signos e recado do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Algumas segundas parecem apenas o começo de mais uma rotina. Mas hoje, 25 de maio, certos signos podem sentir que algo importante está mudando dentro deles. O universo favorece recomeços, decisões profissionais, coragem emocional e atitudes que podem transformar completamente os próximos meses.

Áries: Você começa a semana com uma energia forte de iniciativa e renovação. Existe uma sensação crescente de que não dá mais para aceitar menos do que merece, principalmente no trabalho e na vida afetiva. O dia favorece atitudes corajosas e mudanças rápidas.

Dica cósmica: Pare de diminuir seus sonhos para caber na realidade dos outros.

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Câncer: Uma conversa importante pode mexer profundamente com suas emoções hoje. O universo favorece reconciliações, entendimentos e encerramentos necessários. Você tende a perceber que algumas dores antigas já não têm mais o mesmo poder sobre você.

Dica cósmica: Curar também significa parar de revisitar feridas todos os dias.

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Escorpião: A segunda-feira traz intensidade emocional e uma necessidade forte de transformação. Existe chance de mudanças importantes ligadas à carreira, dinheiro ou relações pessoais. Você pode sentir que finalmente está retomando o controle da própria vida.

Dica cósmica: Não tenha medo de abandonar versões antigas de si mesmo.

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Capricórnio: O universo começa a recompensar sua persistência de maneira mais clara. O dia favorece crescimento profissional, estabilidade e decisões maduras que ajudam você a construir algo sólido para o futuro. Existe também uma sensação forte de alívio emocional.

Dica cósmica: Nem tudo precisa acontecer rápido para dar certo.