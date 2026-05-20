ASTROLOGIA

A temporada de Gêmeos começa hoje e promete acelerar a vida dos signos até de forma perigosa

O Sol entra em Gêmeos nesta quarta-feira, às 21h37, trazendo oportunidades gigantes para alguns signos e alertas importantes para outros

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de maio de 2026 às 07:00

Temporada de Gêmeos e os signos Crédito: Imagem gerada por IA

A energia muda completamente nesta quarta-feira, 20 de maio, com a entrada do Sol em Gêmeos às 21h37. Depois de semanas marcadas por lentidão, cobranças emocionais e necessidade de estabilidade, começa agora uma fase muito mais acelerada, social e imprevisível. A temporada geminiana favorece conversas importantes, decisões rápidas, mudanças inesperadas, novas conexões e reviravoltas capazes de transformar relacionamentos, carreira e planos para o futuro.

Mas nem todos os signos vão lidar da mesma forma com essa movimentação intensa. Enquanto alguns entram em uma fase extremamente favorável para crescimento, sorte e oportunidades, outros precisarão tomar cuidado com ansiedade, desgaste emocional e impulsividade. Veja a previsão do site "The Economic Times".

Os signos mais favorecidos pela temporada de Gêmeos

Gêmeos: O Sol no seu signo devolve sua confiança, seu brilho pessoal e sua vontade de conquistar espaço. Você entra em uma das fases mais importantes do ano, com oportunidades aparecendo em áreas diferentes da vida. Conversas, contatos e novas ideias podem abrir portas gigantes.

Dica cósmica: Não esconda seus talentos justamente quando o universo quer colocar você em evidência.

Libra: A temporada de Gêmeos traz expansão, novidades e uma sensação forte de renovação. Viagens, estudos, novos projetos e mudanças positivas começam a ganhar força. Você volta a acreditar mais no futuro e percebe oportunidades surgindo onde antes existia bloqueio.

Dica cósmica: Algumas mudanças assustam apenas porque são exatamente aquilo que você precisava viver.

Aquário: Criatividade, vida social e reconhecimento entram em alta. Você se sente mais inspirado, comunicativo e disposto a mostrar ideias que estavam guardadas há semanas. Existe chance de crescimento profissional e aproximação com pessoas importantes.

Dica cósmica: Sua autenticidade pode levar você muito mais longe do que tentar agradar todo mundo.

O erro que cada signo mais comete nas relações 1 de 12

Áries: Depois de um período travado, finalmente surge sensação de movimento. Planos profissionais começam a andar, contatos importantes aparecem e decisões envolvendo dinheiro ou carreira ganham velocidade. O desafio será controlar a impulsividade.

Dica cósmica: Nem toda oportunidade precisa de resposta imediata. Estratégia também é força.

Leão: Sua vida social promete ficar movimentada nas próximas semanas. Convites, reencontros e projetos em grupo podem trazer oportunidades inesperadas. Você também tende a receber mais reconhecimento no ambiente profissional.

Dica cósmica: Às vezes, as conexões certas valem mais do que qualquer esforço solitário.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Os signos que precisam de mais atenção nesta temporada

Virgem: A temporada de Gêmeos pode aumentar o excesso de pensamentos e a cobrança interna. Você sente vontade de controlar tudo ao mesmo tempo, o que favorece cansaço emocional e ansiedade. O momento pede mais equilíbrio e menos perfeccionismo.

Dica cósmica: Você não precisa carregar o peso do mundo sozinho.

Peixes: As próximas semanas exigem cuidado com desgaste emocional e confusão mental. Você pode absorver problemas alheios sem perceber, além de misturar insegurança com intuição. Evite decisões impulsivas, principalmente no amor.

Dica cósmica: Nem tudo que preocupa merece ocupar espaço permanente na sua mente.

Sagitário: Relacionamentos entram em uma fase decisiva. Conversas importantes podem trazer revelações, mudanças e até afastamentos. O segredo será ouvir antes de reagir impulsivamente.

Dica cósmica: Algumas verdades incomodam porque chegam para transformar.

Touro: O fim da sua temporada traz sensação de aceleração repentina. Questões financeiras e mudanças de prioridade podem gerar desconforto ou insegurança. Evite agir no impulso, principalmente com dinheiro e decisões emocionais.

Dica cósmica: Segurança não significa permanecer parado para sempre.