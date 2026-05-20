Como ter cabelo rosa sem pintar? Veja os tons mais usados e como adotar o visual

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de maio de 2026 às 17:08
Se você ainda associa o cabelo rosa exclusivamente a estéticas alternativas, adolescência ou ao movimento punk, é hora de atualizar os seus conceitos. Impulsionado por uma onda de liberdade de expressão nas redes sociais, o rosa agora transita livremente por todos os estilos. A tendência desembarcou direto nas passarelas internacionais, brilhando inclusive no desfile de alta-costura da grife Dior, em Paris.
Inspirações de cabelo rosa
O grande segredo da popularidade do rosa está na sua versatilidade. Para quem quer uma transformação radical, os tons de cor neon ou o chiclete são as escolhas perfeitas. Já para quem prefere dar apenas um toque de estilo sem chamar tanta atenção, pode aderir mechas frontais, pontas coloridas ou o delicado rosa pastel.
O mercado atual está cheio de alternativas reversíveis. Sprays temporários, maquiagens capilares, tonalizantes leves que saem no banho e até apliques coloridos permitem que você brinque com o visual no fim de semana e mude de ideia na segunda-feira. Por outro lado, se a intenção for manter a cor por bastante tempo, os coloristas recomendam o uso de shampoos sem sulfato, redução na frequência das lavagens e uma rotina intensa de hidratação para evitar o desbotamento rápido.