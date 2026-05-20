TENDÊNCIA

Como ter cabelo rosa sem pintar? Veja os tons mais usados e como adotar o visual

Os fios rosados conquistaram as influenciadoras e às passarelas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de maio de 2026 às 17:08

Cabelo rosa Crédito: Reprodução

Se você ainda associa o cabelo rosa exclusivamente a estéticas alternativas, adolescência ou ao movimento punk, é hora de atualizar os seus conceitos. Impulsionado por uma onda de liberdade de expressão nas redes sociais, o rosa agora transita livremente por todos os estilos. A tendência desembarcou direto nas passarelas internacionais, brilhando inclusive no desfile de alta-costura da grife Dior, em Paris.

Inspirações de cabelo rosa 1 de 12

Como adotar o visual

O grande segredo da popularidade do rosa está na sua versatilidade. Para quem quer uma transformação radical, os tons de cor neon ou o chiclete são as escolhas perfeitas. Já para quem prefere dar apenas um toque de estilo sem chamar tanta atenção, pode aderir mechas frontais, pontas coloridas ou o delicado rosa pastel.