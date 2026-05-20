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Alcione viraliza sambando e web suspeita de IA; veja a reação da cantora

Após internautas questionarem a autenticidade do vídeo, cantora respondeu com bom humor

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de maio de 2026 às 15:32

Alcione reage com seu próprio meme após web sugerir que seu vídeo viral sambando seja IA Crédito: Reprodução/Instagram

Se você viu um vídeo da Alcione sambando nas redes sociais nos últimos dias e ficou se perguntando se aquilo era real ou uma criação de Inteligência Artificial, saiba que você não foi o único. O registro, feito durante um show no Rio de Janeiro no último sábado (16), deixou muita gente de queixo caído e gerou uma onda de teorias na internet.

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Nos últimos anos, a cantora de 78 anos tem priorizado apresentações sentadas e o uso de cadeira de rodas para se locomover. A medida faz parte de um rigoroso tratamento de saúde após cirurgias complexas na coluna (para tratar uma espondilolistese) e no quadril, realizadas em 2022. Por isso, ao verem a Marrom sambando com tanta desenvoltura, muitos fãs acharam que o vídeo poderia ser um "deepfake" ou fruto de IA.