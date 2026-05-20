Alcione viraliza sambando e web suspeita de IA; veja a reação da cantora

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de maio de 2026 às 15:32
Se você viu um vídeo da Alcione sambando nas redes sociais nos últimos dias e ficou se perguntando se aquilo era real ou uma criação de Inteligência Artificial, saiba que você não foi o único. O registro, feito durante um show no Rio de Janeiro no último sábado (16), deixou muita gente de queixo caído e gerou uma onda de teorias na internet.
Alcione viraliza sambando
Nos últimos anos, a cantora de 78 anos tem priorizado apresentações sentadas e o uso de cadeira de rodas para se locomover. A medida faz parte de um rigoroso tratamento de saúde após cirurgias complexas na coluna (para tratar uma espondilolistese) e no quadril, realizadas em 2022. Por isso, ao verem a Marrom sambando com tanta desenvoltura, muitos fãs acharam que o vídeo poderia ser um "deepfake" ou fruto de IA.
Alcione, como sempre, não deixou barato. Em vez de apenas emitir notas formais, a cantora preferiu responder aos boatos com o seu próprio meme.