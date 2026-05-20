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Além de Vini Jr., outros jogadores convocados para Copa do Mundo estão solteiros; veja quem são

Dos 26 atletas selecionados para defender a Seleção Brasileira, a grande maioria está comprometida

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 20 de maio de 2026 às 16:28

Vini Jr em ação pelo Real Madrid
Vini Jr em ação pelo Real Madrid Crédito: Shutterstock

Entre os 26 atletas selecionados pelo técnico Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (18) para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026, apenas quatro jogadores fazem parte do time dos solteiros. A competição mundial tem início no dia 11 de junho e terá seus jogos divididos em três países: Estados Unidos, Canadá e México.

Confira abaixo quem são os atletas que estão solteiros:

Jogadores convocados para a Copa do Mundo que estão solteiros

Danilo (Flamengo) por Divulgação
Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Vini Jr. por Shutterstock
Danilo (Botafogo) por Divulgação
1 de 4
Danilo (Flamengo) por Divulgação

Danilo (Flamengo)

Após ser casado por 17 anos com a empresária Clarice Salles, o zagueiro do Flamengo se envolveu brevemente, em dezembro de 2025, com a miss Isabela Rodrigues. No entanto, o relacionamento não foi para frente e, atualmente, o status de Danilo segue como solteiro.

Leo Pereira

Outro zagueiro do Flamengo marca presença nesta lista. Leo Pereira ficou solteiro recentemente após namorar com a influenciadora Karoline Lima por dois anos. Inicialmente, eles terminaram em setembro de 2025, mas reataram a relação três meses depois, em dezembro do mesmo ano. O casal chegou ao fim oficialmente em janeiro de 2026, com o anúncio feito nas redes sociais.

Vinicius Júnior

Vini Jr. entrou na última semana para o time dos solteiros, com o fim do relacionamento de quase sete meses com Virgínia Fonseca, anunciado na última sexta-feira (15) pela influenciadora. O término foi rodeado de polêmicas, com desdobramentos que se estenderam até a última segunda-feira (18), dia da convocação para a Copa, quando o jogador se pronunciou publicamente sobre o assunto.

Danilo (Botafogo)

Há outro Danilo na lista, mas agora se trata do meio-campista do Botafogo. Por ser muito discreto em relação à sua vida pessoal, não há uma confirmação pública se o atleta atualmente está em algum relacionamento.

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Tags:

Copa do Mundo Esporte Futebol Vini jr. Relacionamentos léo Pereira Danilo

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