Além de Vini Jr., outros jogadores convocados para Copa do Mundo estão solteiros; veja quem são

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 20 de maio de 2026 às 16:28
Entre os 26 atletas selecionados pelo técnico Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (18) para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026, apenas quatro jogadores fazem parte do time dos solteiros. A competição mundial tem início no dia 11 de junho e terá seus jogos divididos em três países: Estados Unidos, Canadá e México.
Confira abaixo quem são os atletas que estão solteiros:
Jogadores convocados para a Copa do Mundo que estão solteiros
Danilo (Flamengo)
Após ser casado por 17 anos com a empresária Clarice Salles, o zagueiro do Flamengo se envolveu brevemente, em dezembro de 2025, com a miss Isabela Rodrigues. No entanto, o relacionamento não foi para frente e, atualmente, o status de Danilo segue como solteiro.
Leo Pereira
Outro zagueiro do Flamengo marca presença nesta lista. Leo Pereira ficou solteiro recentemente após namorar com a influenciadora Karoline Lima por dois anos. Inicialmente, eles terminaram em setembro de 2025, mas reataram a relação três meses depois, em dezembro do mesmo ano. O casal chegou ao fim oficialmente em janeiro de 2026, com o anúncio feito nas redes sociais.
Vinicius Júnior
Vini Jr. entrou na última semana para o time dos solteiros, com o fim do relacionamento de quase sete meses com Virgínia Fonseca, anunciado na última sexta-feira (15) pela influenciadora. O término foi rodeado de polêmicas, com desdobramentos que se estenderam até a última segunda-feira (18), dia da convocação para a Copa, quando o jogador se pronunciou publicamente sobre o assunto.
Danilo (Botafogo)
Há outro Danilo na lista, mas agora se trata do meio-campista do Botafogo. Por ser muito discreto em relação à sua vida pessoal, não há uma confirmação pública se o atleta atualmente está em algum relacionamento.